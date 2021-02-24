Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacağı, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu -1/13
İstanbul: Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı 2/9
İzmir: Az bulutlu 6/18
Adana: Az bulutlu 2/22
Antalya: Az bulutlu 11/23
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı 4/8
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı 6/10
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu -8/2
Diyarbakır: Az bulutlu 0/15