Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacağı, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu -1/13

İstanbul: Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı 2/9

İzmir: Az bulutlu 6/18

Adana: Az bulutlu 2/22

Antalya: Az bulutlu 11/23

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı 4/8

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı 6/10

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu -8/2

Diyarbakır: Az bulutlu 0/15