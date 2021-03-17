Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Muhtarı Hüsnü Petek, her sabah erken saatlerde baston yardımıyla muhtarlığa geliyor. 1989 yılında gerçekleşen bir ara seçimde muhtar olan Petek, 7 dönemdir hiç kaybetmeden Eskişehir en eski muhtarı olarak görevine devam ediyor. Eskişehir’de ANAP’ın kurucu önderlerden biri olan Muhtar Petek, kendisinin muhtarlık yolculuğunu anlattı. Muhtar Petek, Türkiye’nin geçmişini hatırlatarak, ‘Dünya Türkiye’nin yerini bilmiyordu. Şimdi Dünya Türkiye’yi konuşuyor. Son 20 yılda Türkiye’de akılların almayacağı hizmetler edildi” dedi.

Ara seçimde muhtar oldu, 35 yıldır hizmete devam ediyor

Muhtar Hüsnü Petek, ilk olarak mahalle muhtarın vefatın ardından gerçekleşen ara seçimi kazanarak göreve başladı. O günden bugün tam 7 dönemdir hala muhtarlığa devam eden Petek, kendi muhtarlık yolculuğunu şöyle anlattı:

“Ben Eskişehir’de ANAP’ın kurucularındanım. Rahmetli Özal ANAP’ı kurduğu zaman Eskişehir’de biz teşkilatı kurduk. İlk dönemde de Eskişehir’den belediye meclisine birinci sıradan girdim. ANAP’la beraber çok çalıştık ve iyi hizmetler yaptığımız düşüncesindeyiz. 1984’dan 1989’a kadar devam ettik. 1989’da ben meclisten ayrıldım. O sırada mahalle muhtarımız vefat etmişti, bende meclisten yeni ayrılmıştım. Dediler ki ‘muhtar vefat etti, sen aday ol’. Muhtarlık seçimine girdik. Çünkü Özal bize derdi ki, ‘halka hizmet, hakka hizmettir’. Ben de ara seçimde muhtar adayı oldum. İlk seçimde beş kişi adaydı ve 5 kişi arasında ben kazandım. Ondan sonra devam ediyorum. Bu 7. dönemdir benim muhtarlığım.”

Karşısına aday çıkmıyor

Muhtar Hüsnü Petek, ilk seçimini kazandıktan sonra yıllardır karşısına başka pek kimsenin muhtar adayı olmadığı dile getirdi. Petek, “İlk seçimimiz heyecanlıydı. 5 arkadaşlarımın hepsi değerli arkadaşlarımızdı. Fakat ben aynı zamanda Hamamyolu’nda esnaf olduğum için vatandaşla diyaloğum daha iyiydi. Daha sonraki seçimlerde karşıma pek aday çıkmadı. Ama en son seçimde 3 kişi aday oldu. Yine biz aldık Allah’ın izniyle” diye anlattı.

“Hizmet etmekten mutlu oluyorum”

Muhtar Petek, muhtarlığın ilk dönemlerde 150-200 lira civarında maaş almasına rağmen vatandaşlara hizmet etmek için yola devam ettiği söyledi. Hüsnü Petek, “Biz muhtarlığa başladığımız zaman fazla maaşımız da yoktu, çok cüzi miktarda alıyorduk. 150-200 lira civarında maaşımız vardı. Sonradan maaşlarımız arttı. Şuanda asgari ücrete yakın para alıyoruz. Ama muhtarlık işi hizmetten ve bu hizmet etmekten çok mutluluk duyuyorum. Örneğin; biri adres sorduğunda ona ‘şuradan şuraya git, buraya git’ diyorum ve bu işten mutlu oluyorum. Niçin? Ben diyorum bugün Allah rızası için birine adres tarif ettim. Adam memnun oluyor. ‘Çok teşekkür ederim, muhtarım. Allah razı olsun’ diyor. Ben daha çok teşekkür ediyorum. Bizim hizmet anlayışımız bu” şeklinde konuştu.

“Yola devam”

77 yaşında Muhtar Hüsnü Petek, bundan sonraki seçimlerde de aday olacağı belirtti. Petek, “Ben çok mutluyum, seviniyorum. Ben mesleğimi de seve seve yapıyorum. Sabah namazından çıkıyorum muhtarlığa geliyorum. Yatsı namazından çıkıyorum, muhtarlıktan eve gidiyorum. Komşularıma hizmette kusur ettiğimi zannetmiyorum. Bendeki düşünce hizmete devam etmek nasip olursa yine aday olacağım. Çünkü bizim büyükşehir belediye başkanımız var. Benden 8 yaş büyük. O belediye başkanlığı yapıyor. ‘Ben de muhtarlığı yaparım artık’ diyorum kendi kendime” dedi.

“Atatürk birinci, Erdoğan Türkiye’nin ikinci adamıdır”

Yılların tecrübesi Muhtar Petek, Türk siyasetini de değerlendirdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin birinci adamı olduğu söyleyen Petek, son 20 yıldır yaptığı hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkenin ikinci adamı olduğu dile getirdi. Muhtar Petek, “Ben bir tek Atatürk’ü görmedim. Atatürk’ten sonra hepsini gördüm. Celal Bayar’ı gördüm. İsmet İnönü’yü gördüm. Adnan Menderes’i gördüm. Atatürk’ün yaptığı hizmetler tartışılmaz. Vatanı kurtarmış. O bir kenara. Atatürk Türkiye’nin Reisi- Cumhuru, birinci adamdır. İkinci adam ise Erdoğan ile Özal arasında değişiriz. Çünkü Özal Türkiye’nin ufkunu açtı. Ama Erdoğan hizmetler etti, hizmet. Kendisinden çok etkileniyorum. Çünkü Türkiye’ye çok hizmetler yapıldı. Türkiye nereden nereye geldi. Bu 19-20 senedir hiç görmediğimiz, aklımızın almayacağı şeyleri yapıldı. Daha da yapılıyor. Dünya Türkiye’nin yerini bilmiyordu. Şimdi dünya Türkiye’yi konuşuyor” diye duygulandı.

“Gençlerden umutluyum”

“Gençler ülkenin geleceğidir” diyen muhtar Hüsnü Petek, siyasete girecek olanlara da bazı tavsiyelerde bulundu. Petek, “Ben çok ümitliyim, hele ki gençlerden. Ne hizmet yaparsanız yapın Allah rızası için yapacaksınız. O zaman hem siz muvaffak olursunuz hem devletimiz muvaffak olur. Önce vatan gerisi teferruat, benim görüşüm bu. Gençlere tavsiyem, hangi branşta, hangi görüşte olursanız olun siyasetle alakalı olun. Ama kızarak, kavga ederek değil. Siyasette iyi bildiğiniz güzel olan şeylere gidecekseniz. Yapamayana güzel şeyler önereceğiz, hep iyi konuşacağız” dedi.