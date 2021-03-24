Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da kar yağışı etkili olacak açıklamasının ardından bu sabah kent genelinde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonucu etraf beyaza büründü. E-5 karayolu Haliç Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu oluştu. Karlı ve yağmurlu havanın İstanbul'da gün boyu etkili olması bekleniyor. Özellikle Aydos’ta ve Çamlıca'da etkisini gösteren kar yağışıyla ormanlar beyaza büründü. Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.

ÇAMLICA TEPESİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası Anadolu Yakasında bulunan Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Aralıklarla birlikte lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü.

EYÜPSULTAN VE GAZİOSMANPAŞA KARA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa’da yağan kar yağışı kısa sürede yollara beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü.

TAKSİM'DE KAR YAĞIŞI



Taksim Meydanında etkili olan kar yağışı sonucu etraf beyaza büründü. E-5 karayolu Haliç Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu oluştu. Karlı ve yağmurlu havanın İstanbul'da gün boyu etkili olması bekleniyor.

BAKIRKÖY VE ZEYTİNBURNU'NDA DA KAR YÜZÜNÜ GÖSTERDİ



Bakırköy ve Zeytinburnu’nda etkili olan yağış kısa sürede yerleri beyaza bürüdü. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürürken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAR YOĞUNLUĞU



Kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.55 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar ulaştı.

Kentte toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar ise otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı otobüs seferlerinde de aksama yaşandığı gözlendi.

Anadolu Yakası'nda Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy'de D-100 Karayolu'ndaki bazı noktalarda trafiğin yoğunlaştığı görüldü.