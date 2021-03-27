Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ege Kabalak, sabah saatlerinde cep telefonuyla konum atarak yardım istedi. Kabalak’ın attığı konum bilgisinin Mersin’in Erdemli ilçesi sınırlarında olan Cehennem Deresi Milli Parkı yakınlarından geldiği tespit edildi. Bunun üzerine Mersin AFAD, ekipleri gencin bulunduğu bölgeye doğru hareket etti. Bölgenin dağlık ve 1 metreyi aşan kar olması nedeniyle kurtarma çalışmalarına Genelkurmay Başkanlığından helikopter de istendi.