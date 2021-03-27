Başakşehir’de bir açılış programına katılan sosyal medya platformu olan sosyal medya fenomenleri ne kural tanıdı ne mesafe. Açılış programına katılan fenomenler açılış esnasında müzik eşliğinde halay çekti ve maske takmadı o anları ise sosyal medya hesabından paylaşan fenomenler takipçilerinin tepkisini aldı. Halay mendili de maske kullandılar.