Başakşehir’de bir açılış programına katılan sosyal medya platformu olan sosyal medya fenomenleri ne kural tanıdı ne mesafe. Açılış programına katılan fenomenler açılış esnasında müzik eşliğinde halay çekti ve maske takmadı o anları ise sosyal medya hesabından paylaşan fenomenler takipçilerinin tepkisini aldı. Halay mendili de maske kullandılar.
Sosyal medya fenomenlerinden koronavirüs halayı
27.03.2021 - 17:25 | Son Güncelleme: 27.03.2021 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da bir açılış programına katılan sosyal medya fenomenleri korona virüs kurallarını hiçe saydı, maskesiz halay çekti. Halay mendili de maske kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : halay,koronavirüs,
777842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777842.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER