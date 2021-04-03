Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinde yüksek risk grubunda yer alan illerde Malatya dahil 58 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma saat 21.00’de başladı ve Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Malatya’da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına ilk günde genelde uydu. Polis ekipleri merkezde uygulama noktasında denetleme yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşların kısıtlamaya genelde uydukları görüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, kısıtlamadan muaf olan sektörler ise işlerini yapmaya devam etti. Vatandaşlar en yakın fırın, market ve camilere gidebildiler.