Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada bulunan kişiyi tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.
Fatih'te iki katlı ahşap binada korkutan yangın
06.04.2021 - 08:25 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 08:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Etiketler : fatih,fatih yangın,
780248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780248.aspx
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