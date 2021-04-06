Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada bulunan kişiyi tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.