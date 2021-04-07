İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 denetimleri kapsamında kentteki otellerde denetim yaptı.
Ekipler, salgın tedbirlerini ihlal eden 4 otele 20 bin 814 lira, 60 müşteriye de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 54 bin lira para cezası kesti.
BAŞA DÖN
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 denetimleri kapsamında kentteki otellerde denetim yaptı.
Ekipler, salgın tedbirlerini ihlal eden 4 otele 20 bin 814 lira, 60 müşteriye de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 54 bin lira para cezası kesti.
Etiketler : kuşadası,aydın,otel,korona,ceza,covid,