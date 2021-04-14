Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy’de bulunan Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan genç bir kadın cadde üzerinde yüksek sesle bağırdıktan sonra kıyafetlerini yola savurarak, trafiği tehlikeye attı. Geç kadını sakinleştirmeye çalışan babası trafikte yol ortasında yoğun bir çaba sergiledi. Babası ne yapsa da sakinleşmeyen genç kadın lüks caddede araçların kaputlarına vurarak, caddeyi birbirine kattı. Bazı sürücülerden kolonya isteyen kadına, sürücüler tepki gösterdi. Lüks caddede ilerleyen genç kadın yürüyerek gözden kayboldu.
Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın sürücülere zor anlar yaşattı
14.04.2021 - 08:56 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy’de gündüz vakti Bağdat Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren genç kadın trafiği tehlikeye atarak sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bağdat Caddesi,
782506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782506.aspx
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