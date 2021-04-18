Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nemrut Krater Gölü, Türkiye`nin en büyük dünyanınsa ikinci büyük krater gölü. Yoğun kar yağışı sebebiyle aylardır ziyaret edilemeyen Nemrut Kalderası’nda ekipler yağışların durması ile birlikte harekete geçti.

Bitlis İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Nail Aşit “Karla mücadelemizin son ayağı olan Nemrut Krater Gölü`ünün yolunu açmaktayız. 4 gündür arkadaşlarımızın yoğun uğraşları sonucu yolun yaklaşık yüzde 80’ini açmış bulunmaktayız. İnşallah bir iki gün içinde krater gölüne ulaşacağız.” dedi.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı doğasever bu gölü görmek için Bitlis`e gidiyor. "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar" projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü, yolun kardan temizlenmesiyle ziyaret edilebilecek.