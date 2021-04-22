Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina başlatıldı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Kirazlı Mahallesi'ndeki 2 sokakta, karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.Sokakların giriş çıkışlarında jandarma ekiplerinin görev yaptığı bildirildi.
Kuşadası’nda 2 sokak karantinaya alındı
22.04.2021 - 18:27 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina başlatıldı.
Etiketler : aydın,kuşadası,haberler,
784860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784860.aspx
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