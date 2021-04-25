Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 1990. sokakta bulunan bir site içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaştı. Gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri harekete geçerek daireye baskın düzenledi. Yapılan baskında 46 kişi oyun oynarken yakalanırken, çay kovasının içinden 1 adet tabanca ele geçirildi.

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaları hiçe sayarak kumar oynayan kişilere toplamda 159 bin 744 lira para cezası kesildi.

Karantinada olması gerekirken okey masasında çıktı

Baskında yakalanan kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı esnada şaşırtan bir olay yaşandı. Yapılan taramada 1 kişinin karantinada olması gerekirken, kumarhanede oyun oynadığı ortaya çıktı. Eşinin pozitif olması nedeniyle temaslı olan Ali S. isimli şahsın karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine gelen filyasyon ekipleri tarafından şahıs hastaneye götürüldü.

“Ben karantinanın bitiş süresini yanlış okumuşum”

Eşinin korona olduğunu kendinin sadece temaslı olduğunu ifade eden Ali S., “Bugün yasağımın dolduğunu biliyordum. Ancak bir gün daha karantinada olmam gerekiyormuş. Eşim pozitif çıktı diye ben de karantinadaydım” sözleriyle kendini savundu.

Okey masasında polis ekiplerine yakalanan bir kadının ise, “Ben iftara geldim. Yemek yedim arkadan siz girdiniz” demesi pes dedirtti.