Türkiye Gazetesi

BU HAFTA FRANSA’DAKİ GÖZÜPEK GAZETECİMİZ ÖZNUR KÜÇÜKER SİRENE İLE SÖYLEŞTİK



Henüz 19 yaşındayken eğitimi için Fransa’ya giden ancak Türkiye’nin yurt dışında maruz kaldığı kara propagandaya tahammül edemeyen Öznur Küçüker Sirene, Fransa’ya ilk ayak bastığı 2004’den beri ülkemizin doğru şekilde tanıtılmasını misyon edindiğini söylüyor. Biz de Öznur Hanım’a Fransa’da Türk olmayı, yaşadığı zorlukları ve gündelik hayatını sorduk. Buyurun sohbetimize…

Türkiye’de öyle bir Twitter fenomeni oldunuz ki, insanlar sizi merak ediyor. On yedi yıldır Paris’tesiniz sanırım. Saint Benoît Fransız Lisesi’ni birincilikle bitirdiniz. Fransa’da kaç kişilik bir ailesiniz? Günlük hayatınız nasıldır?

Fransa’ya 19 yaşında üniversite eğitimim için gittim. Sonra da çalışmaya başladığım Fransa’da evlilik sonrası ikamet etmeye devam ettim. Ailecek düzenli olarak Türkiye’ye gidip geliyoruz. Fransa’da eşim ve 2,5 yaşındaki oğlumla yaşıyorum.

Hafta içi, zamanımı daha çok evde oğlumla geçiriyorum. Bazen bazı televizyon yayınlarına katılmayı reddetmek zorunda kalıyorum. Normal şartlarda 2 saatte yazabileceğim bir yazıyı 10 saatte bitirdiğim oluyor! Annelik ve iş hayatını bir arada yürütmek imkânsız değil ama zorlayıcı yönleri çok. Gün içinde iç ve dış siyaseti takip edebilmek için yerli ve yabancı medyayı takip ediyor, kitap okuyor, sosyal medyada düşüncelerimi aktarıyor, yazılar yazıyor ve mümkün olduğu takdirde yorumcu ve uzman olarak televizyon programlarına katılıyorum. Akşam eşim işten eve dönünce hep birlikte zaman geçirmeye özen gösteriyoruz.

-Dünyada bize karşı en -nasıl diyelim- en “kin dolu” ülkede yaşamak ve gazetecilik yapmak nasıl bir şey?

Aslında iki şeyi ayırd etmek çok önemli : halklar arası ilişkiler ve siyaset.

Bugün bir Türk olarak Fransa’ya seyahat ettiğinizde veya Fransa’da ikamet ettiğinizde, Fransız halkının büyük çoğunluğunun Türkiye’ye karşı bir “nefret, kin” beslemediğini siz de görürsünüz. “Türküm” dediğinizde, birçoğunun size “Çok güzel bir ülkeniz var, ben Bodrum’a, Antalya’a, İstanbul’a…seyahat ettim ve bayıldım” dediğini duyarsınız. Tabii ki içlerinde her ülkede olduğu gibi ırkçı, hem Türk hem Müslüman karşıtı bir kesim de yaşıyor ama bu tarz kişilerle bile mantıklı argümanlar sunarak sohbet etmeniz mümkün.

Fransa’da Türkiye’ye karşı en gerçek “kini” besleyenler ise, aileleri 1915 olaylarını yaşadıktan sonra Fransa’ya göç etmiş Ermeni kökenli vatandaşlar ve PKK destekçileri. Zaten son yıllarda Türkiye-Fransa ilişkilerinin bu kadar gerilmesinde onların lobi çalışmalarının, sosyal medyada yaydıkları Türkiye’yi karalayıcı haber ve bilgilerin de büyük etkisi var. Gün geçtikçe Fransız vatandaşlarda da Türkiye konusunda çok olumsuz bir bakış açısı oluşmaya başlıyor. Bu sebeple kamu diplomasisine çok büyük önem verilmesi ve her ne kadar dış siyasetimizde Fransa ile gerginlikler yaşasak da Fransız halkının Türklere karşı hissettikleri hayranlık ve dostluğu kaybetmememiz gerekiyor. “Hayranlık” derken bazı okuyucuların bu tabiri abartılı bulduklarını tahmin edebiliyorum. Ancak şunu da unutmamanız lazım ki Türkiye ve Fransa en uzun diplomatik ilişkilere sahip ülkeler arasında sayılıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı 1. François ile olan ittifakı, Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamı halen Fransızların bilinçaltında ülkemiz ve halkımıza karşı hayranlık duymalarına sebep oluyor.

Türkiye-Fransa arasındaki güncel ilişkilere dönecek olursak, belki de iki ülke arasındaki en kötü dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bu dönem, Türkiye için olduğu kadar Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlar için de çok zor geçiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’da hem danışmanları, hem Türkiye karşıtı lobiler hem de dış siyasette Türkiye karşısındaki başarısızlıkları sebebiyle ciddi anlamda bir “Türkiye takıntısı” oluştu. Macron’un Yunanistan ile olan ittifakını ve dünyanın değişik bölgelerinde ifade ettiği Türkiye karşıtı açıklamaları sizler de takip ediyorsunuzdur. Hatta Macron’un bu “Türkiye takıntısı” Le Monde gazetesi tarafından bile yakın tarihte bir yazıya konu oldu. Böyle bir ortamda Fransız basını sürekli, Fransa’da yaşayan Türk vatandaşların, derneklerin, camilerin ve basının da “Fransa’yı istikrarsızlaştırmaya, karıştırmaya yönelik” çalışmalarının olduğuna, Fransa’ya “Erdoğan’a yakın şebekelerin sızdığına” dair yazılar yazıyor. Macron, bir televizyon programında, Türkiye’nin Fransa’daki gelecek seçimlere müdahale edeceğini bile iddia etti! Ben, Fransa’da 2016 darbe girişiminden sonra Red’Action isimli Türkiye’yi Fransızca dilinde daha doğru bir şekilde tanıtmaya yönelik bir haber sitesi kurdum. Kurduğum haber sitesi de defalarca Fransız basını tarafından hedef alındı. Buna rağmen yıllardır ülkemiz adına gerçekleştirdiğim çalışmalar sebebiyle artık Fransa’da Türkiye konusunda tanınır ve fikirlerine danışılır bir kişi haline geldim. Ülkede “Erdoğan destekçisi” bir kişi olarak tanınsam da önemli televizyon programlarına konuşmacı olarak davet ediliyorum.

Kısaca her ne kadar bizler burada iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek, güçlendirmek için girişimlerde bulunsak da, burada hepimize karşı artık şüpheyle bakan bir bakış hâkim. Ben her ortamda Fransa’ya değil Macron’un yanlış politikalarına karşı olduğumu, Türkiye ve Fransa arasında sağlıklı ilişkiler kurulmasının temel şartının iki ülkenin birbirlerinin çıkar ve kaygılarını göz etmekten geçtiğini ve Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarını Fransa’ya karşı bir tehlike gibi görmek yerine iki ülke arasındaki diyalog köprüleri olarak kabul etmenin gerekliliğini hatırlatıyorum. Tabii ki bu kadar gergin bir ortamda, siyasi görüşlerimi Fransa’ya ilk ayak bastığımdaki kadar rahat bir şekilde ifade edemiyorum. Ülkede yaşanmış terör saldırılarından sonra islamofobinin şiddetlendiği, resmi bir Fransız kurumunun Anadolu Ajansı’nı bile “propaganda aracı” olarak nitelediği, “ayrılıkçı fikirlerle mücadele” yasasının gündemde olduğu bir dönemde burada yaşayan Türk vatandaşları olarak yazdıklarımıza, ifade ettiğimiz düşüncelere her zamankinden daha çok dikkat etmeli, bizim her iki ülkede de yaşadığımız gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Ben de bir gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı olarak yazı ve konuşmalarımdaki dilin çok aşırıya kaçmamasına, mümkün olduğunca dengeli olmaya çok dikkat ediyorum.

-Siz onların televizyonlarında çatır çatır Türkiye düşmanlarının ipliğini pazara çıkarıyorsunuz. Tehdit alıyor musunuz?

Benim iyi mi kötü mü olduğuna henüz karar veremediğim bir huyum var: Ne pahasına olursa olsun, her zaman gerçeği ve adaleti savunmak. Bu huy tabii ki hem beni hem de ailemi zor ve riskli durumlara sokabiliyor. Maalesef herkes gerçeği söyleme konusunda bu kadar cesur olamayabiliyor. Siz de tahmin edersiniz ki risk teşkil eden konuları tek başınıza ifade ettiğiniz zaman bazı çevrelerin nefret odağı haline gelebiliyorsunuz.

Ben karakterim sebebiyle ülkemizin yurt dışında maruz kaldığı kara propaganda, yalan haber ve karalama çalışmalarına tahammül edemiyorum. Fransa’ya ilk ayak bastığım 2004 yılından beri burada ülkemizin doğru bir şekilde tanıtılmasını kendime misyon edindim. Öğrencilik yıllarımda bunu daha çok kültürel faaliyetler aracılığıyla yaparken artık bunu yazı, konuşma ve videolarımla yapıyorum. Gerek kurduğum Red’Action ve TRT Fransızca haber sitelerinde yazdığım yazılarla, gerek sosyal medya paylaşımlarımla, gerek TV programlarındaki konuşmalarım ve Youtube videolarımla, sürekli, her yerde ülkemizin dış siyaset stratejisini, tezlerini ve yaşadığı haksızlıkları anlatıyorum. Benim buradaki varlığım büyük bir kesim tarafından çok takdir edilse de -ki inanın Fransızlar tarafından da takdirle karşılanıyorum- Türkiye düşmanı gruplar tarafından hedef alınıyor, tehdit ediliyorum. Bu tabii ki çok rahatsız edici bir durum. Demokratik toplumlarda herkes düşüncelerini özgürce, saygı çerçevesinde ifade edebilmeli. En enteresan olan durum ise, bana karşı olan tepkilerin ülkemizde Fransa’dan daha da şiddetli olması.

Bütün bunlara rağmen sonuna kadar doğruları söylemekten, gerçekleri anlatmaktan vazgeçmeyeceğim. Vatanımı ve milletimi çok seviyorum ve onların bu kadar haksızlığa uğradıkları, müdafaa edilmelerine gerek duyulan bir dönemde, ben de her yerde, her zaman, bütün bilgi, beceri ve deneyimlerimi ülkemizin hak ve çıkarlarını savunmak için kullanacağım.

-İronik bir durum da var. Türkiye’de “Yurt dışında hangi şehirde yaşamak istersiniz” anketi yapılsa Paris birinci çıkar sanırım. Attila İlhan, “Fena Hâlde Leman” kitabına “Herkesin kendi Paris’i var” diye başlar. İnsanımızın bu Paris özentisine ne dersiniz? Sizin Paris’iniz nasıl?

Evet gerçekten çok haklısınız. Ben Türkiye’deyken Paris’te yaşadığımı duyanlar sizin de bahsettiğiniz tepkiyi verip bana hep ne kadar şanslı olduğumu söylerler. Ben de onlara her şeyin uzaktan gözüktüğü gibi olmadığını, asıl şanslı olanların kendileri olduklarını anlatırım. Fransızlar diplomasi ve pazarlama konusunda çok başarılılar. Üstün reklam yetenekleri sayesinde bugün Paris bir dünya markası olmuş durumda, Sadece bizim insanımızın değil bütün dünyanın gezip görmek, yaşamak için akın ettiği bir şehir.

Ben gerçek bir İstanbul aşığıyım. İstanbul’un bir taşını dünyaya değişmem. Ailesine de çok bağlı biriyim. Ancak liseyi bitirdikten sonra Paris Sorbonne üniversitesine de başvuru yapmıştım ve kabul gelince, özellikle annem benim yurt dışı deneyimi kazanmamı çok istedi. Ben de her ne kadar ülkemi çok sevsem de dünyayı da çok merak ediyor, başka kültürleri de tanımayı hayal ediyordum. 19 yaşında valizimi elime alıp bir anda kendimi Paris’in göbeğinde hayat gailesinin içinde buldum. İnsanın yabancı bir ülkede, gurbette, ailesinden, sevdiklerinden uzakta ayakta kalmaya, başarmaya çalışması hiç de kolay değil. Bunu ancak yaşayan bilir.

Paris enteresan bir şehir. Ben hep şöyle söylerim: Herkesin imkanı varsa ölmeden önce gezip görmesi gereken bir şehir ama yaşamak, ikamet etmek için gerçekten çekilmez bir yer! Paris’i eşsiz kılan özelliği, çok sıkı bir şekilde muhafaza edilen bir “müze şehir” olması. Bunun avantajı turistler için muhteşem kültürel, tarihi, sanatsal bir zenginliğe sahip. Paris ve çevre banliyönlerinde bir sürü dünya harikası müze, şato, tarihi eser ziyaret edip görme imkanınız var. Geniş bulvar ve caddeleri, meşhur teraslı café’leri, gastronomik restoranları, hepsi birer sanat eseri olan olağanüstü görkemli taş binaları ve köprüleri, ihtişamlı kiliseleri, sokak arası sanat galerisi ve butikleri, bakımlı bahçeleri, gece aydınlatmasıyla bambaşka bir atmosfere bürünen havası ile Paris gerçekten de etkileyici bir şehir.

Ancak ben Paris’i çok bakımlı ve “makyajlı” bir kadına benzetirim. Bu şehirde yaşadıkça, rutin yerleştikçe ve günlük hayatın stresi, koşuşturmacası başlayınca bir anda o makyaj dökülür ve şehrin gerçeğini bütün çıplaklığıyla görürsünüz. Aynı manzaraları, binaları görmekten sıkılır, bir anda bunların yerine caddelerde koşuşan sıçanları, şehrin sürekli kapalı havasını, görkemli binalarının grisini, Eyfel Kulesi’nin demirini, köpek pisliği kokan sokaklarını, bitmek tükenmek bilmeyen trafik ve park yeri sorunlarını, hiç durmadan şikâyet eden ve homurdanan, hayatından hiç memnun olmayan Parislileri görmeye başlarsınız. Paris bir anda sizin için bir zindana dönüşür ve siz her geçen gün daha çok somurtmaya, içinize kapanmaya başlarsınız. Hatta ben Paris’ten bunca şair, yazar ve ressam çıkmış olmasını da insanların içine hapsolduğu bu yalnızlığa bağlarım.

Son olarak şunu da eklemek isterim ki İstanbul’u da Paris’in tam tersi, çok güzel ancak bakımsız bir kadına benzetiyorum. Gerek tarihi ve kültürel zenginliğiyle, gerek Boğaz’ıyla, gerek iklimi ve eşsiz coğrafi konumuyla benim gözümde dünyanın en güzel şehri. Ancak biz onu o kadar hoyrat kullanıp onun o kadar kıymetini bilmiyoruz ki! Gün geçtikçe beton yığınına dönüşen ilçeler, aşırı nüfus sebebiyle artan trafik ve çevre kirliliği sorunu, sadece alışveriş merkezi endeksli tüketim üzerine kurulu kapitalist hayata dayanamayarak kapanan tarihi mekanlar... Cumhurbaşkanımızın da daha önce ifade ettiği gibi ben de İstanbul’a ihanet edildiğini düşünüyorum. İstanbul’da tarih, sanat, kültür ve entellektüel anlamda yeni bir çağ açılması, İstanbul’un acil bir şekilde yeşillendirilip çok daha fazla ağaçlandırılması ve şehrin tarihi bölgelerinin eskiyle uyumlu bir şekilde baştan dizayn edilmesi gerekliliğine inanıyorum. Dünyada bir tane İstanbul var ve biz ona sahip çıkmalıyız. İstanbul’daki bütün sorunlara ve giderek yıpratılan şehir manzarasına rağmen, Boğaz’a karşı çay içmeyi, vapurda martı sesleri eşliğinde güneşin batışını seyretmeyi, kucağıma oturan bir sokak kedisini sevmeyi, cıvıl cıvıl, güler yüzlü insanların dolaştığı sokaklarda amaçsızca yürümeyi, Paris’te yapabileceğim en güzel aktiviteye değişmem. Şu anda siyasi görüşlerine hiç katılmasam da Zülfü Livaneli'nin bir sözü vardır: Şairlerin söylediği gibi, “Paris güzel bir salon, Londra güzel bir park, Berlin güzel bir kışla ama İstanbul güzel bir şehir” idi.

Bunu da ilk size söylemiş olayım: İstanbul-Paris arasındaki hayatımı, maceralarımı, gözlemlerimi ve yıllar içerisindeki değişimimi kaleme aldığım bir kitap hazırlığı içindeyim. Umarım en yakın zamanda bu kitabımı okuyucularla buluşturabilirim.



DESTEKLERLE DAVAMDA HAKLI OLDUĞUMU ANLIYORUM

-Türkiye’nin çıkarlarını savunmanız çok destek görüyor. Bu konuda neler söylersiniz?

Aslında gördüğüm destek ve ülkemizin çıkarlarını bu kadar savunmam arasında çok sıkı bir bağ var. O da şu ki ben gerçekten ülkemizin insanlarını, “Anadolu insanını ve irfanını” çok seviyorum. Ülkemizdeki merhamet, hoşgörü, misafirperverlik, cömertlik üzerine kurulu medeniyetin dünyada eşi benzerinin olmadığına ve ne pahasına olursa olsun bunun muhafaza edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu da beni vatan ve milletimizi ateşli bir şekilde savunmaya yöneltiyor. Benim samimiyetimi yüreğinde hisseden kişiler bana destek verdikçe ben davamda ne kadar haklı olduğumu anlayarak mücadelemi daha da tutkuyla yürütüyorum. Yani benim çalışmalarım ve insanlarımızın bana karşı gösterdiği ilgi, destek birbilerini besliyor.

Çevremdeki vatandaşların iyiliği, vatan sevgisi beni çok etkiliyor. Sadece Türkiye’de değil, Fransa’daki vatandaşlarımızdan da ülkemizin çıkarlarını savunduğum için çok büyük bir destek görüyorum. Bana her gün 7’den 77’ye dünyanın dört bir köşesinde yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye sevdalıları teşekkür ve minnet mesajları gönderiyorlar. İnanın bazen çok yorulduğum, pes edecek gibi olduğum zamanlar oluyor. Böyle zamanlarda bir Allah’a olan inancım bir de bana vatandaşlarımızın gösterdikleri bu karşılıksız destek beni tekrar ayağa kaldırıyor. Bu kadar güzel, temiz yürekli insanların, vatanımızın çıkarlarını savunmak benim hayatımın anlamlarından biri.

-Herhangi bir resmî göreviniz var mı?

Herhangi bir resmi görevim yok. Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü’nde (Institut d’Etudes Politiques de Paris) uluslararası ilişkiler yüksek lisansımı tamamladıktan sonra 1,5 yıl kadar T.C. Paris Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nde uzman olarak çalıştım. Ancak daha sonra kendime ülkemiz hakkında gerçekleştirdiğim çalışmaları daha bağımsız bir şekilde yürütebileceğim bir yol çizdim. Devlete bağlı çalışmanın avantajları da var, dezavantajları da. Mesela şu anda Türk ve Fransız medyasında yazdıklarımı ve söylediklerimi bir devlet görevlisi veya bağımsız bir uzman olarak yazıp söylemem aynı şeyi ifade etmiyor. Aynı zamanda devlete bağlı çalıştığınız zaman her istediğinizi, aynı üslupla yazıp söyleme imkanınız da olmuyor. Ancak tabii ki bir devlet görevlisi güvenlik anlamında daha avantajlı.

Şu anda bağımsız olarak yoluma devam etsem de yakın bir gelecekte -ve doğru zamanda-Türkiye’ye temelli dönüş yaparak ülkemizde siyasete atılmayı da düşünüyorum. Ancak bunun için henüz somut bir planım yok.

-Tekrar kişisel hayatınıza dönersek… Mutfakla, yemekle aranız nasıl?

Yemek yemeyi, değişik tatlar keşfetmeyi çok seviyorum. Ülkelerin mutfakları da kültür, tarih ve coğrafyalarının bir parçası olduğu için, lezzetleri de bir nevi güzelliklerini yansıtıyor. Her ne kadar farklı tat arayışında çok hoşuma giden ve bizim mutfağımızda yer almayan lezzetler keşfetsem de, asla Türk mutfağından vazgeçemiyorum. Öyle ki bana “Paris’te pahalı bir gastronomik bir restoranda mı yoksa Türk ev yemekleri yapan bir esnaf lokantasında mı yemek yemeyi tercih edersin?” diye sorsalar, hiç tereddüt etmeden ev yemeklerimizi tercih ederim. Özellikle yaş ilerledikçe insan beğendiği tatlarda, zevklerinde daha da tutucu olmaya başlıyor. Bana bir simit, beyaz peynir ve çayın verdiği hazzı belki de başka hiçbir şey vermiyor! Biliyorsunuz ki Fransız mutfağı dünyada çok büyük bir üne sahip ama soslu, ağır Fransız yemekleri benim damak tadıma pek hitap etmiyor. Öte yandan Fransızların ekmek ve peynir yapma konusunda çok başarılı olduklarını düşünüyorum.

Kendim yemek yapma konusuna gelince... Ben 19 yaşıma kadar doğru düzgün mutfağa bile girmedim. Gençliğim çok yoğun bir şekilde ders çalışmakla, sınavlara hazırlanmakla geçti. Mutfakta başarılı olmak da yazmak gibi bir yetenek işi diye düşünüyorum. Yemek yaparken kendi ruhundan, sevgisinden koyan Türk kadınlarına karşı büyük bir hayranlık besliyorum. Hele öyle kadınlar görüyorum ki hem 3 tane çocuk yetiştirip hem mutfakta harikalar oluşturup hem de çalışabiliyorlar! Ben maalesef bu becerilere sahip değilim. Ancak dengeli, sağlıklı, çok zor olmayan yemeklerimizden yapmaya çalışıyor, vaktim oldukça bu alanda da becerilerimi geliştirmek için uğraşıyorum.



TÜRK KADINLARI FRANSIZ KADINLARINA GÖRE DAHA ŞIK

-Paris modanın başkenti… Modayı takip ediyor musunuz?

Aslında Paris’in moda başkenti olması artık tarihte kaldı ama Paris her konuda olduğu gibi bu konuda da bir dünya markası olabilmiş. Ben mesela Türk kadınlarını Fransız kadınlarına göre çok daha bakımlı ve şık buluyorum. İlk Paris’e ayak bastığımda ve bana “Bir Parisli gibi şıksınız” diye iltifat edenlere “Hayır, bir İstanbullu gibi şıkım” diye cevap vererek espri yapıyor ama böylelikle Türklerin zarafet ve estetik anlayışı konusunda da kafalarda bir soru işareti bırakıyordum.

Babam tekstil sektöründe çalışıyordu. Annem de bir süre sanat tarihi okuyarak öğretmen olmuş, zevk sahibi biri. Küçüklüğümden beri güzel olan her şeye, estetiğe karşı bir ilgim var. Sanatla her zaman o kadar iç içeydim ki, küçükken ressam veya stilist olmak gibi hayallerim vardı. Evimin iç dekorasyonundan, taktığım takıya, giydiğim giysiye kadar her şeyin beni yansıtmasına özen gösteririrm. Masama koyduğum ufacık bir çiçeğin evime kattığı hava bile beni mutlu etmeye yeter. Hal böyleyken evet modayı da takip ederim ama dünya moda tarihine damgasını vurmuş Coco Chanel’in de söylediği gibi “moda geçer, stil kalır”. O yüzden kendime ait bir stilim vardır ve giysileri kendime yakıştırmayı bilirim. Bunun için çok pahalı bir markanın elbisesi, son moda ayakkabısını almama gerek yoktur.



Öte yandan, Instagram, Tik Tok gibi sosyal medya araçlarının artmasıyla dış görünüşün her şeyden önemliymiş gibi aktarıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bazı gencecik kızlarımızın dış görünüşü takıntı yapıp gece gündüz gereksiz videolar başında birilerine özenerek zaman geçirmesine çok üzülüyorum. Keşke bunun için harcadığımız zamanı hepimiz iç güzelliğimizi de arttırmak, kötü özelliklerimizi törpülemek, aklımızı, zihnimizi geliştirmek için harcasak, değil mi? Temiz, güzel, özenli, bakımlı bir dış görünüşe sahip olmak, iç ve dışımızın bir bütün olarak bizi yansıtması açısından önemli, ama bunu bir takıntı haline getirmemeli, modayı takip ediyorum diye şekilden şekile girip küçücük yaşlarda saçımızla başımızla, yüz hatlarımızla, geri dönüşü olmayacak şekilde oynanamalıyız.

Hazret-i Mevlânâ’nın da söylediği gibi, “Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok; nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.” Doğal olmak, kılık kıyafetimizde, yazımızda, sözümüzde, yaptığımız her şeyde “kendimiz olmak”, kendimizle barışık olmak, paha biçilmez bir mutluluk.

Bu doyurucu söyleşi için size teşekkür ediyorum. Siz bizim “uç beyimiz” gibisiniz.

Asıl ben size bu röportaj için tekrar çok teşekkür ederim. Ben her zaman vatanımız ve milletimiz için mücadele etmeye devam edeceğim.

Bedenim Türkiye’den binlerce kilometre uzakta olsa da, aklım, kalbim, dualarım her zaman sizlerle!