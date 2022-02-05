Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yağan kar sonrası eriyen karlar barajlarda etkili oldu. Barajların Ocak 2022’de doluluk oranı yüzde 37.25 seviyesindeyken, Şubat 2022’de ise yüzde 53 seviyesine yükseldi.

Etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen baraj çevresi, karların erimesinin ardından derelerden gelen çamurlu suyun etkisiyle kahverengine döndü.

Alibeyköy Barajı'nın rengi kahverengiye döndü.

HAYVANLARIN OTLADIĞI YERLER YENİDEN SUYLA DOLDU

Kahverengine dönen Alibeyköy Barajı havadan drone ile görüntülendi. Havadan görüntülenen Alibeyköy Barajı'nda daha önce koyun ve keçilerin otladığı alanlar, yeniden suyla dolmaya başladı.

Alibeyköy Barajı'ndan numune alındı: Balık ölümleri inceleniyor Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümlerinin araştırılması için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.

Alibeyköy Barajında korkutan görüntü İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22.66 seviyesine kadar düştü. Doluluk oranı yüzde 28.86 olan Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Mağlova Kemeri’nin de ayakları gün yüzüne çıktı.

Alibeyköy barajında korkutan görüntü! 2015 yılından bu yana en düşük seviyesinde İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2015 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilerken Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği bölgelerde hayvanların otladığı, otların insan boyuna ulaştığı görüldü.