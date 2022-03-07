Türkiye Gazetesi

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'un bazı noktalarında çalışma nedeniyle sular kesilecek. Yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında su verilmeyecek yerler şöyle:

KAĞITHANE

"Kağıthane'de, Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan'da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.

BEYOĞLU

Beyoğlu'nda, Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

ŞİŞLİ

Şişli'de, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri."

İstanbul'un 7 ilçesinde 18 saatlik su kesintisi başladı! İSKİ, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi İSKİ, 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bazı su kesintilerinin 18 saat sürmesi bekleniyor.

İSKİ'den su kesintisi açıklaması: 11 saat boyunca sular akmayacak İSKİ yarın saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasından Eyüpsultan, Bayrampaşa, Kocatepe, Esenler, Gaziosmanpaşa başta olmak üzere su kesintisi yaşanacağını duyurdu.