Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan'a bağlı Rami'de 9 yaşındaki çocuk sebepsiz bir şekilde yoldan geçen biri tarafından yumruklandı. Annesi kuruyemiş dükkanından alışveriş yaparken yanından bekleyen küçük çocuk M.K'ya tanımadığı bir şahıs yumruk ile vurdu. Kafasına gelen yumruklu saldırı sonrası ne olduğunu anlamayan küçük çocuk yaşananları annesine anlattı.

Annesinin yanında beklediği esnada tanımadıkları bir şahıs tarafından saldırıya uğrayan çocuğun o anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi görenleri şaşırttı.

'ANNE BİRİ BANA VURDU'

Oğlunun tanımadığı bir kişi tarafından darp edildiğini söyleyen Z.K, “Başka bir şey ile ilgileniyordum çünkü alışveriş yapıyordum. Çocuğumun istediği bir ürünü almak istiyordum. O anda çocuğuma vurulduğunu görünce, çocuğuma ‘Ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun?’ dedim. Çocuğum ‘Anne bir şahıs bana vurdu, neden vurdu bilmiyorum’ dedi” şeklinde konuştu.

İstanbul Eyüpsultan’da annesiyle kuruyemiş dükkanının önünde bekleyen bir çocuk, tanımadığı birisinin yumruklu saldırısı sonucu neye uğradığını şaşırdı.

'KORKTUM, GÖZLERİM KARARDI'

Saldırıya uğrayan 9 yaşındaki M.K yaşadığı korku dolu o anları anlattı. O esnada korkudan gözlerinin karardığını ifade eden 9 yaşındaki çocuk, “Ben makinenin içine sokmuştum elimi, tam o sırada adam geldi. Kafama vurdu. O an ne oluyor ben şaşırdım. Annem de benim kafamı ovalıyordu tabi acısı geçsin diye. Ben o zaman ne oldu hiç fark etmedim. Korktum, gözlerim karardı” ifadelerini kullandı.

Olayın kendisine dert olduğunu ve peşini bırakmadığını ifade eden anne Z.K şöyle konuştu:

'BAŞKA EVLADIN CANI YANMASIN'

“Ben çocuğumla ilgilenirken şahsın gittiğini gördüm. Sonra çocuğumu aldım eve gittim. Bu benim içime dert oldu. Geri geldim mağazaya girdim. Mağazaya benim kamera görüntülerine ihtiyacım var dedim. Ben bunları alıp, bu şahsın yakalanmasını istiyorum ve dava açmak istediğimi ilettim. Teşekkür ederim kendilerine beni kırmayıp kamera görüntülerine yardımcı oldular. Gittim karakola, karakol da 1-2 saat bekletti. Sonrasında benden çocuk için darp raporu istediler. Darp raporu için hastaneye gittim. Hastaneden darp raporu için taramalardan geçtik. Sabah rapor gelince alırsınız dediler. Sabah gittim raporu aldım tekrar karakola gittim.

Şu anda elimde göstermiş olduğum Çocuğumun kafasına vurulduğuna dair verdiğim ifademdir. Bu şahsın bulunmasını istiyorum. Şahıs bulunsun cezası neyse çeksin, bir başka ananın ve evladın canı ile yüreği yanmasın.”

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