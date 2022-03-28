Yürekleri ağza getiren olay Mersin'in Tarsuz ilçesinde meydana geldi. 5 yaşındaki küçük kız sulama kanalına düştü. O anlarda yoldan geçen belediye personeli kızı farketti ve kanala girerek kızı kurtardı.
Ailesiyle Ulubatlı Hasan Bulvarı'nın kenarındaki alanda piknik yapan 5 yaşındaki A.S, bilinmeyen bir nedenle sulama amaçlı kullanılan kanala düştü. Bölgede çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi'nde görevli Rıfat Duman, çocuğun akıntıda ilerlediğini görünce aracını durdurup suya girdi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEŞEKKÜR ETTİLER
Belediye personeli Duman'ın kanaldan çıkardığı çocuk, sağlık durumunun iyi olduğunun görülmesi üzerine ailesine teslim edildi. Kızlarının kanala düşmesinden dolayı gözyaşı döken aile, kızlarını kurtaran belediye personeline teşekkür etti.
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