Türkiye Gazetesi

Mersin Adliyesinden, Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesine bir davayla ilgili deliller gönderildi. Bu deliller arasında, içerisinde cıva olan üç şişe de vardı. Ancak paketin, Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinin adli emaneti olduğu anlaşıldı.Bunun üzerine delillerin buraya yollanmasına karar verildi. Sevk işlemi sırasında adliyeye davet edilen bilirkişi, paketin deforme olduğunu fark etti. Bilirkişi, şişelerde sızma olabileceği gerekçesiyle yetkililere haber verdi.

ÖZEL BİRİM GELDİ

Paket, adliyenin bahçesine çıkarıldı, etrafına güvenlik şeridi çekildi. Olay yerine AFAD, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Özel kıyafetli, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Birimi uzmanları dışındaki herkes alandan uzaklaştırıldı.

ŞİŞELER KIRILMIŞ

Pakette sızma olup olmadığını test eden uzmanlar, cıvanın bulunduğu üç şişeden ikisinin kırıldığını belirledi. Kimyasal sızıntıya karşı özel paketlere konulan şişeler, yetkililerce muhafaza altına alındı.

MAHKEMEDE CIVA ÖLÇÜMÜ

Cıvanın bulunduğu paketin gönderildiği 21 ve 27. Asliyeye Ceza Mahkemelerinin kalemlerinde ölçüm yapan uzmanlar kimyasal sızıntı tespit edemedi.

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