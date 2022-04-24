Türkiye Gazetesi

Türkiye'de her yörenin her bölgenin kendine özgü ve çok lezzetli tarifleri vardır ancak Bursa'daki Helva tatlısının lezzetini duyan şehir dışından bu tatlı için geliyor. Meşhur Helva tatlısının ise tarifi sır gibi saklanıyor.

Tatlıcı Ali Baba tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan Ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı. O zamandan itibaren yapılan tatlı bugün torunu Güven Baba, tarafından yapılmaya devam ediyor.

Bursa'da sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor.

RAMAZAN AYINDA BÜYÜK TALEP

Un, su ve yağ karışımıyla, tatlı şerbete yatırılarak hazırlanıyor. Tarifi sadece aile tarafından bilinen tatlının sırrı kimseye söylenmiyor. Ramazan ayında büyük talep görüyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor.

GÜNDE 300 KG SATIŞ

Tatlıcılık yapan aile ramazan ayı boyunca günde 300 kilo ramazan helvası tatlısı satışı yapıyor. Tatlının kilosunu ise 90 liradan satışa sunuyor.

KUŞAKTAN KUŞAĞA TATLI TARİFİ

Firmanın 3 kuşak işletmecisi Güven Baba meşhur ve özel tatlı için konuştu. Baba, "Ramazan helvası ramazan ayında yapılan bir tatlıdır. Sadece ramazan ayında yapmaktayız. Bu tatlıyı 1960 yılında ilk dedem Ali Baba, yapmış satmaya başlamış, tatlı çok beğenilince o yıldan itibaren yapmaya devam ediyoruz.

Babam devam etti şimdi 3'üncü kuşak olarak ben devam ediyorum. Bu tatlıyı eski insanlar daha iyi biliyor. Son bir kaç yıldır taleplerde büyük artış var ününü duyup şehir dışından gelenler var tatlının kilosunu 90s liradan satıyoruz. Tatlımız un, su ve yağ ile oluyor. Üzerine hazırlandıktan sonra şerbeti döküyoruz. Günde 300 kilo tatlıdan satıyoruz" dedi.

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