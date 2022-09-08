Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te bir genç, bekçilik yaptıkları bağ evinde cinnet getirip önce babasını öldürdü sonra kendini astı. Dehşet, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Mimar Sinan Mahallesi Halep Bulvarı üzerindeki bir bağ evinde yaşandı. Bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel (56) ile psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu Orhan Adıgüzel (26) arasında bilinemiyen bir konu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile cinnet geçiren genç bir anlık öfke ile babasını göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Babasının ölümüne sebep olan genç ise cinayetin hemen ardından kendini astı.

ACI OLAY YAKINLARI HABER ALAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Baba oğuldan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren jandarma korkunç manzara ile karşılaştı. Yapılan incelemede baba Halil Adıgüzel'in bıçaklanarak, oğlu Orhan'ın ise asılma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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