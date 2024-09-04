Adana'da korkunç cinayet! Tartıştığı sevgilisini arkadaşlarına öldürttü

Adana'da sevgilisiyle tartışan Selcan Ç. durumu arkadaşlarına anlattı, arkadaşları ise adamı önce öldüresiye dövdü, sonra bıçaklayarak öldürdü. Cesedi bulan çoban hemen ihbarda bulunurken, olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan Selcan Ç. (37) bir süredir birlikte olduğu oto tamircisi Ramazan Karabulut (45) ile tartıştı. Selcan Ç. yakın arkadaşı olan Talüt Yavuz'u arayarak Ramazan ile kavga ettiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre Talüt Yavuz, Ramazan'ı arayarak 'Gel konuşalım' dedi ve Rüzgarlı Tepe'ye çağırdı. Ramazan Karabulut, çağırılan yere geldikten sonra Talüt Yavuz ile birlikte Selcan Ç., Uğurcan Sergen Dokumacı (23), Kemal Elmasten (19), Murat Güngör (21) ile H.Y (15) de geldi.

ÖNCE DARP, SONRA BIÇAKLAMA

Ramazan Karabulut, Selcan Ç. ile konuşmak istedi ancak gelen kişiler kavga çıkarttı. Karabulut'u öldüresiye dövdüler, daha sonra Uğurcan Sergen Dokumacı bıçağını çekti. Dokumacı, Ramazan'ı bacağından bıçakladı. Ramazan kanlar içerisinde yere yığılırken kavgaya karışan herkes otomobile binerek hızla kaçtı.

CESEDİ ÇOBAN BULDU

Hayvan otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan Karabulut'u görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Ramazan Karabulut'un öldüğünü belirledi. Karabulut'un cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, burada yapılan otopsisin ardından toprağa verildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karabulut'un katillerini bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını ve PTS kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin yerleri tespit etti. Şafak vakti yapılan operasyonla 6 şüphelide kıskıvrak yakalandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinde Karabulut'u dövdüklerini itiraf ederken, bıçağı Uğurcan Sergen Dokumacı'nın kullandığını belirttiler. Dokumacı ise suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelerden Selcan Ç. ile beraberindeki 4 kişi tutuklanırken, 15 yaşındaki H.Y. ise serbest bırakıldı.