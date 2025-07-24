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Adana'nın sıcağından Pozantı'ya kaçtılar! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;nın sıcağından Pozantı&#039;ya kaçtılar! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
Anadolu, Sıcak Hava, Adana, Pozantı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yurt genelinde yüksek hava sıcaklıklarının en çok etkilediği illerden olan Adana'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Toros Dağları'nın eteğinde yaylaları ile meşhur Pozantı ilçesine akın etti. 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine ulaştı. Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, "Pozantı ilçemiz Adana ve Mersin'in yaylası olarak biliniyor. Hava serinliği ve yeşil doğasıyla burası tercih merkezi. Mersin ve Adana'da ciddi bir sıcaklık varken burası çok serin." dedi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aşınca vatandaşlar yaylalara akın etti. Kent genelinde sakinlik yaşanırken Pozantı ilçesinde kışın 20 bin olan nüfus 400-450 bine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Adana'nın merkez ilçelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Ancak nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 52 dereceye ulaştı. Hal böyle olunca başta yaşlılar olmak üzere yayla ve denizlere gitti. Kent genelinde cadde ve sokaklar adeta boş kaldı.

Adana'nın sıcağından Pozantı'ya kaçtılar! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı - 1. Resim

YAYLALARDA NÜFUS PATLADI

Toros Dağları'nın eteğinde Adana'nın yaylalarını barındıran 20 bin nüfuslu Pozantı ilçesinde ise sıcak havalarla birlikte nüfus 400-450 bine ulaştı.

"BURADA YAYLA TURİZMİ VAR"

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, "Pozantı ilçemiz Adana ve Mersin'in yaylası olarak biliniyor. Hava serinliği ve yeşil doğasıyla burası tercih merkezi. Mersin ve Adana'da ciddi bir sıcaklık varken burası çok serin. Yayla turizmi var. 20 bin nüfusumuz var ama şu anda nüfusumuz 400-450 bine ulaştı. Burası herkes tarafından bir tercih nedeni." ifadelerini kullandı.

Adana'nın sıcağından Pozantı'ya kaçtılar! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı - 2. Resim

"POZANTI, ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Pozantı'nın sıcaklardan kaçanlar için bir çekim merkezi olduğuna vurgu yapan Avan, "İlçemizin 4-5 mahallesi sadece yaylacılardan oluşuyor. Bir çekim merkezi şu anda. Burada sezonluk marketçiler var. Zaman zaman su sıkıntısı yaşıyoruz ama zaman içerisinde bunu gidereceğiz. 20 bin nüfus için İller Bankası'ndan pay alıyoruz. Bununla 400-450 bin nüfusa hizmet etmek zor oluyor ama ek kaynaklarla kaynak oluşturup hizmete devam ediyoruz." dedi.

"SICAKTAN ETKİLENDİĞİM İÇİN AİLECEK BURAYA GELDİK"

Adana sıcaklarından kaçıp yaylaya gelen Fikret Çolaklıoğlu (60), "Adana'nın sıcaklarından kaçıp geldik. Kalp rahatsızlığım var ve her sene buraya geliyoruz. Sıcaktan etkilendiğim için ailecek buraya geldik. Hafta sonları burası daha kalabalık oluyor." diye konuştu.

Adana'nın sıcağından Pozantı'ya kaçtılar! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı - 3. Resim

"YAYLAMIZ ÇOK GÜZEL"

Adana'dan gelen Ahmet Zaimoğlu (58), "Adana sıcağından kaçıp buraya geldik. Havalar burada çok iyi, hayatımızdan memnunuz. Yaylamız çok güzel, serin ve çok güzel." ifadelerini kullandı.

Adana'nın sıcağından Pozantı'ya kaçtılar! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı - 4. Resim

"MERSİN'İN DENİZİNİ DEĞİL, YAYLAYI TERCİH EDİYORUZ"

Mersin'den Pozantı'ya gelen Merve Gidiş (35), "Mersin'in sıcaklarından bunalıp buraya geldik. Herkesi buraya bekleriz. Mersin'in denizini değil, yaylayı tercih ediyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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