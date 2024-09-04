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Haberler > Yaşam > Akran zorbalığı kamerada! Kavgayı ayırmak yerine izleyip tezahürat ettiler

Akran zorbalığı kamerada! Kavgayı ayırmak yerine izleyip tezahürat ettiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Akran zorbalığı kamerada! Kavgayı ayırmak yerine izleyip tezahürat ettiler

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Arnavutköy'de sokak ortasında birbirine giren arkadaşlarını ayırmak yerine tezahürat ederek izleyen gençler, o anları anbean kaydetti. Kavga eden çocuklar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde sokak ortasında iki çocuk arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine acımasızca saldırdı.

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak yerine tezahürat ederek izleyen arkadaşları o anları bir de videoya çekerek eğlendi.

AKRAN ZORBALIĞINI BİR AİLE FARK ETTİ

Çekilen video, bir çocuğun ailesi tarafından fark edilerek polise gönderildi. Polis ekipleri S.G. ve S.C. isimli iki çocuğu ve ailelerini polis merkezine götürdü. 'Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro'ya getirilen çocuklar ve aileleri birbirinden şikayetçi olmadı.

Sokaklarda akran zorbalığının temsili olabilecek anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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