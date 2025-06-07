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Haberler > Yaşam > Ali Asaf'ın ardından babası çağrıda bulunmuştu! İzmir’de 6 yaşındaki Erhan ve arkadaşları için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Ali Asaf'ın ardından babası çağrıda bulunmuştu! İzmir’de 6 yaşındaki Erhan ve arkadaşları için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ali Asaf&#039;ın ardından babası çağrıda bulunmuştu! İzmir’de 6 yaşındaki Erhan ve arkadaşları için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Ali Asaf için uçurulan binlerce balonun ardından "Biz bu bayramda hastanedeyiz. Bizim için de Ali Asaf gibi balon uçuralım camdan seyrederiz" çağrısında bulunan metakromatik lökodistrofi (MLD) hastası olan 6 yaşındaki Erhan Bolat'ın babasının çağrısı karşılıksız kalmadı. İzmir'de Erhan Bolat ve onunla aynı serviste yatan arkadaşları için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Metakromatik lökodistrofi (MLD) hastası olan 6 yaşındaki Erhan Bolat ve onunla aynı serviste yatan arkadaşları için İzmir Şehir Hastanesi’nde rengarenk binlerce balon gökyüzüne salındı.

Ali Asaf'ın ardından babası çağrıda bulunmuştu! İzmir’de 6 yaşındaki Erhan ve arkadaşları için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı - 1. Resim

ALİ ASAF'IN ARDINDAN OĞLU İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU 

İzmir Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören Erhan Bolat’ın (6) babası, sosyal medya hesabından "Biz bu bayramda hastanedeyiz. Bizim için de Ali Asaf gibi balon uçuralım camdan seyrederiz" paylaşımını yaptı ve binlerce insanın yüreğine dokundu. Bu paylaşım sosyal medyada kısa bir süre içerisinde binlerce kez paylaşılırken, STK’lar da etkinliğe destek verdi. Bayramın ikinci günü olmasına rağmen yüzlerce İzmirli, ellerinde balonlarıyla onkoloji servisinin önündeki otoparka akın etti. Saatler 17.00’yi gösterdiğinde ise alanı dolduran vatandaşlar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı ve ortaya renkli görüntüler çıkardı. Böylece Erhan Bolat gibi tedavi gören birçok çocuğa moral verilmiş oldu. Etkinlikte birçok kişi de duygusal anlar yaşadı.

Ali Asaf'ın ardından babası çağrıda bulunmuştu! İzmir’de 6 yaşındaki Erhan ve arkadaşları için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı - 2. Resim

"TÜM ÇOCUKLARA ÇOK BÜYÜK BİR MORAL OLDU"

Yaptığı çağrı üzerine alan gelen vatandaşlara teşekkür eden Erhan’ın babası Erdem Bolat, "Herkesten Allah razı olsun. Tedavi gören tüm çocuklara çok büyük bir moral oldu. Oğlum Metakromatik lökodistrofi (MLD) hastası. İlik nakli oldu ve şu anda da tedavisi devam ediyor. Yukarıya giriş yasak. Ancak yukarı onunla olan annesi gözyaşlarını tutamamış. Bayram tatili olduğu için bu kadar katılım beklemiyorduk. Hepimiz çok ağladık" ifadelerini kullandı.

Ali Asaf'ın ardından babası çağrıda bulunmuştu! İzmir’de 6 yaşındaki Erhan ve arkadaşları için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı - 3. Resim

"ERHAN VE ARKADAŞLARINI BAYRAMDA YALNIZ BIRAKMADIK"

Etkinliğin düzenlenmesinde büyük pay sahibi olan STK’lardan Ege Bölgesi Gençlik Platformu’nun Genel Başkanı Osman Harman, "Geçen haftalarda Ali Asaf için bu tarz bir etkinlik düzenlenmişti. Bugün de tüm balonları Erhan kardeşimiz için uçurmak için buraya geldik. Çok değerli insanlar, katılımcılar burada. Erhan ve arkadaşlarını bayramda yalnız bırakmadık. 40’a yakın kardeşimiz burada tedavi oluyor. 1 haftadır biz de etkinliği duyurmuştuk. Milletimiz de duyarlılığını gösterdi ve Erhan ile arkadaşlarını yalnız bırakmadılar. Her şey çocuklarımız için" diye konuştu.

Ali Asaf'ın ardından babası çağrıda bulunmuştu! İzmir’de 6 yaşındaki Erhan ve arkadaşları için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı - 4. Resim

"DESTEK İÇİN GELDİK"

Bugün onkoloji hastası çocuklar için burada olduklarını ifade eden Ayşem Doğan, "Ben de yaşayan bir çocuğun annesiyim oğlum 16 yaşındayken lösemiye yakalandı ve bu hastalığı yendi. Onkoloji hastalarının çok zor bir süreç geçirdiğini çok iyi biliyorum şu an oğlum 32 yaşında ve evlendi. Bugün de buradaki çocuklarımızı desteklemek için balon uçurmaya geldik, çok mutluyum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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