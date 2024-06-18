Aralarındaki husumet bayramda kavgaya döndü! Çok sayıda yaralı var

Niğde'de aralarında husumet olan iki aile birbirine girdi, çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

Bayram alışverişinde kavga! Son kalan kıyafet için birbirlerine girdiler, o anlar kamerada

Bayram alışverişinde kavga! Son kalan kıyafet için birbirlerine girdiler, o anlar kamerada

Niğde merkeze bağlı Kömürcü köyünde saat 18.00 sularında aralarında daha önce husumet bulunduğu belirtilen iki aile karşı karşıya geldi.

Aileler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve silahlar devreye girdi. Olayın ihbar edilmesi ile birlikte köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda hafif yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan tarafların tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.