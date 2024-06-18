Aralarındaki husumet bayramda kavgaya döndü! Çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Niğde'de aralarında husumet olan iki aile birbirine girdi, çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.
Niğde merkeze bağlı Kömürcü köyünde saat 18.00 sularında aralarında daha önce husumet bulunduğu belirtilen iki aile karşı karşıya geldi.
Aileler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve silahlar devreye girdi. Olayın ihbar edilmesi ile birlikte köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda hafif yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karışan tarafların tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı