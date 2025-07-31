Aylarca uyumadı, spor yapamadı... Tek bir ameliyatla hayatı değişti

Günlük hayatını ve mesleki hayatını olumsuz etkileyen ağrılar nedeniyle uykusuzluk çeken, spor yapamadığı için kas kaybı yaşayan 32 yaşındaki Oğulcan Batur Güler, şikayetlerinin giderek artması üzerine hastaneye başvurdu.

Bölümün hekimlerinden Doç. Dr. Gökhan Gürkan, sol bacak sinirine baskı yapan bir bel fıtığı teşhisi konuldu.

Doç. Dr. Gökhan Gürkan tarafından gerçekleştirilen kapalı (endoskopik) yöntemle, sadece 7 mm'lik bir kesiden yapılan müdahaleyle fıtık çıkartıldı.

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Ameliyat sonrası aynı gün ağrılarından kurtulduğunu belirten Güler, uzun bir aradan sonra ilk kez rahat bir uyku uyuyabildiğini ifade etti.