Aylarca uyumadı, spor yapamadı... Tek bir ameliyatla hayatı değişti
Yaklaşık bir yıldır bel ve sol bacak ağrısı çeken hasta, kapalı yöntemle (endoskopik) yapılan bel fıtığı ameliyatı sayesinde sağlığına kavuştu.
Günlük hayatını ve mesleki hayatını olumsuz etkileyen ağrılar nedeniyle uykusuzluk çeken, spor yapamadığı için kas kaybı yaşayan 32 yaşındaki Oğulcan Batur Güler, şikayetlerinin giderek artması üzerine hastaneye başvurdu.
Bölümün hekimlerinden Doç. Dr. Gökhan Gürkan, sol bacak sinirine baskı yapan bir bel fıtığı teşhisi konuldu.
Doç. Dr. Gökhan Gürkan tarafından gerçekleştirilen kapalı (endoskopik) yöntemle, sadece 7 mm'lik bir kesiden yapılan müdahaleyle fıtık çıkartıldı.
"BU YÖNTEMLE ÇOK BAŞARILI SONUÇLAR ALIYORUZ"
Ameliyat sonrası aynı gün ağrılarından kurtulduğunu belirten Güler, uzun bir aradan sonra ilk kez rahat bir uyku uyuyabildiğini ifade etti.
Doç. Dr. Gürkan, "Endoskopik bel fıtığı ameliyatları, klasik cerrahi yöntemlere göre daha az doku hasarı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün ayağa kalkabilme imkanı sunuyor. Özellikle aktif süren bireylerde bu yöntemle çok başarılı sonuçlar alıyoruz" dedi.