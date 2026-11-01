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Yaşam

Bayrağa ve şehit askere hakaretin bedeli ağır oldu!

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Bayrağa ve şehit askere hakaretin bedeli ağır oldu!
Başlık ResmiBayrağa ve şehit askere hakaretin bedeli ağır oldu!

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden Türk bayrağına ve şehit bir askerin hatırasına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sosyal medya üzerinden Türk bayrağına ve şehit bir askerin hatırasına yönelik hakaret ve saygısızlık içeren ifadeler kullandığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya platformlarındaki paylaşımları Siber devriyelerin takibine takılan şüpheli hakkında, gelen ihbarların da değerlendirilmesiyle adli süreç başlatıldı.

Bayrağa ve şehit askere hakaretin bedeli ağır oldu!
Başlık ResmiBayrağa ve şehit askere hakaretin bedeli ağır oldu!
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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mülki idare amirliği ve adli makamların harekete geçmesi üzerine gözaltına alınan zanlı, Gömeç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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