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Bedensel engelli Lütfiye sadece 1 aylık antrenmanla Boccia Türkiye ikincisi oldu

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / AA

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu, 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Engeli nedeniyle uzun yıllar evden dışarı çıkmayan, okuma yazmayı kendi çabasıyla evde öğrenen 39 yaşındaki Uğurlu, ailesinin yönlendirmesiyle kendisi gibi engellilerin bulunduğu platformlara katılmaya başladı.

El sanatlarından örgü işlerini benimseyince uzun yıllar el işi yaparak sosyalleşen Uğurlu, daha sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle boccia ile tanıştı.

Bedensel engelli Lütfiye 1 aylık antrenmanla bocciada Türkiye ikincisi oldu - 1. Resim

Yaptığı bir aylık antrenman sonrası Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından 9-13 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası'na katılan engelli sporcu, burada kadınlar BC4 kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Lütfiye Uğurlu, el işi ve sporla uğraşmadan önce engeli nedeniyle evden dışarı çıkmıyordu.

Evdeki sürecin kendisi için zor geçtiğini aktaran Uğurlu, "Köyden Gaziantep'e gelmiştik. Bir yer bilmiyorduk, insanlara güvenmediğimiz için hiç çıkmadım dışarıya. Sadece evimin etrafındaydım. İlerleyen süreçte engellilerin olduğu platformlara katıldım ve kendime arkadaşlar edindim. Onun öncesinde dünyada tek engelli kendim olarak biliyordum. Ancak tek değilmişim, benim gibi arkadaşlarım çok fazlaymış." diyor.

Bedensel engelli Lütfiye 1 aylık antrenmanla bocciada Türkiye ikincisi oldu - 2. Resim

ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYOR

Uğurlu, boccia sporuyla tanışmasını şöyle anlattı:

"Boccia'yı çok sevdim. Bu biraz şans işi, biraz da odaklanmakla ilgili. El işi yaptığımdan dolayı odağımın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kendime hedef belirliyorum. O hedefe atana kadar gidiyor. Şampiyonaya bir ay hazırlandım ve ikinci oldum. Önümüzdeki yıl düzenlenecek şampiyonaya iyi hazırlanıp şampiyon olmayı hedefliyorum."

Engelli bireylerin küçük kıvılcımlardan bile mutlu olabildiğinin altını çizen Uğurlu, aile desteğinin çok önemli olduğunu, ailesinin desteği sayesinde başarıya ulaştığını sözlerine ekledi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: AA
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