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Behnat inciri coğrafi işaretle tescillendi

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Behnat inciri coğrafi işaretle tescillendi
Yaşam Haberleri

 Şırnak'ın Silopi ilçesinde yetiştirilen behnat inciri, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Görümlü beldesinde, behnat incirinin sertifika, tanıtım ve hasat töreni düzenlendi.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, programda yaptığı konuşmada, behnat incirinin, ilçenin tescillenmiş bir ürünü olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Artık terörün gündemlerinde bulunmadığını kaydeden Koç, "Artık bütün gündemimiz ilçemizin ve bölgemizin ekonomik, sosyal ve refah anlamında kalkınmasına yönelik hamleler üzerinedir. Bu gündem hem gerekli, gerekli olduğu kadar da bir o kadar güzel bir gündem." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de kendine has özellikler barındıran incirin hak ettiği değeri tescille bulduğunu belirterek, behnat incirinin üretiminin sürdürülebilirliğini sağlanmak istediklerini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Yaşam
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