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Bilecik'teki Pelitözü Göleti’nde büyük sürpriz! Oltasına devasa balık takıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bilecik, Sazan, Kamp, Rekor, Ekoloji, Doğa, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bilecik’te sportif balıkçı Tamer Sargıl, Pelitözü Göleti’nde 28 kilo 600 gram ağırlığında dev bir sazan yakaladı. Arkadaşlarının yardımıyla balığı kıyıya alan Sargıl, tartım sonrası fotoğraf çekip balığı yeniden gölete bıraktı.

Bilecik'te sportif olta balıkçılığı yapan Tamer Sargıl'ın oltasına Pelitözü Göleti'nde devasa balık geldi.

Sportif balıkçı Sargıl, 4 gün önce arkadaşları ile kamp kurduğu Pelitözü Gölpark'ta oltasına bir balık takıldı.

28 KİLODAN FAZLA SAZAN TUTTU

Arkadaşlarının yardımıyla balığı kıyıya çeken Sargıl, bölgede bulunan tartıda sazanın 28 kilo 600 gram olduğunu belirledi. Sargıl, fotoğrafını çektiği balığı gölete yeniden bıraktı.

Yaklaşık 15 yıldır gölette balıkçılıkla uğraşan Sargıl, yaptığı açıklamada, tuttuğu sazanı yaşam alanına yeniden saldığını söyledi. Daha önce aynı bölgede sportif balıkçılık yapan bir arkadaşı tarafından 25 kilogram ağırlığında balık tutulduğuna değinen Sargıl, "Balıklar, doğada kaldıkça güzelleşiyor. Sportif balıkçılığı herkesin yapmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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