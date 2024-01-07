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    Bilim insanı değilseniz buraya giremezsiniz

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 'doğal sit ormanı' olarak koruma altında olan 'Hacıosman Ormanı'na sadece bilim adamları girebiliyor. İçerisinde pek çok hayvan türü ve endemik bitkinin bulunduğu orman, Avrupa çapında önemli bir alana sahip olarak dikkat çekiyor.

    Bilim insanı değilseniz buraya giremezsiniz
    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çarşamba ilçesinde tamamı orman rejiminde olan ve toplam 127,77 hektar alana sahip Hacıosman Ormanı içerdiği zengin bitki ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında öneme sahip, nadir ve tehlikeye maruz su basar orman olarak ön plana çıkıyor.

    ORMAN KORUMA ALTINDA

    Ormanda sivri meyveli dişbudak, ova akçaağacı, doğu gürgeni, adi gürgen gibi ağaç türleri bulunurken ağaç katını oluşturan ağaçların boyları 20 metre ile 40 metre arasında değişiyor. Hacıosman Ormanı'na ağaç katına ait 12 takson, çalı katına ait 30 takson ve ot katına ait 68 takson tespit edildi. Onlarca mantar türleri, çeşitli ötücü kuşlar ile balıkçıl kuşlara rastlanan orman, 'doğal sit ormanı' olarak koruma altında.

    Bilim insanı değilseniz buraya giremezsiniz

    AVRUPA ÇAPINDA ÖNEMLİ

    Orman hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Samet Yılmaz, "Hacıosman Ormanları 121 hektarlık bir alana sahiptir. Deniz seviyesinde ve düz bir arazi yapısındadır. Hacıosman Tabiat Parkı ihtiva ettiği bitki örtüsü ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında önemli bir alana sahip bir ormandır.

    Bilim insanı değilseniz buraya giremezsiniz

    SADECE BİLİM ADAMLARI GİREBİLİR

    Nadir ve tehlikeye maruz su basar ormanı özelliği bulunmaktadır. Buradaki ekosistem ve habitatın korunması için sadece bilimsel amaçlı çalışmalarına izin verilmektedir. Bu yüzden ziyaretçi girişine yasaktır. Alanımız orman ve kumul vejetasyonu da bulunuyor" dedi.

    Bilim insanı değilseniz buraya giremezsiniz

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SamsunOrmanBilim
    Haberler > Yaşam > Bilim insanı değilseniz buraya giremezsiniz
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