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Binlerce insan sisin içine akın etti! Sis Dağı'nda renkli gelenek bozulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Binlerce insan sisin içine akın etti! Sis Dağı&#039;nda renkli gelenek bozulmadı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde "204. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri" düzenlendi. Sis Dağı'nın zirvesindeki şenliklerde serin hava ve sisin ortasında yöre kıyafetlerini giyenler, horon çekti. Renkli anların yaşandığı şenliğe yoğun katılım dronla görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Şalpazarı Belediyesinin organizesinde düzenlenen şenlik, 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı'nın zirvesindeki yaylada yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şenlik alanında bir araya gelenler, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Yöresel sanatçıların eserlerini seslendirdiği şenlikte, horon halkası da oluşturuldu.

100 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM BEKLENİYOR

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, şenliğe gösterilen ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Binlerce insan sisin içinde buluştu! Sis Dağı'nda renkli gelenek bozulmadı - 1. Resim

Şenliğin yanı sıra aynı zamanda kültürel bir etkinlik düzenlendiğini anlatan Kurukız, "Şalpazarlı vatandaşlarımız bir sonraki şenliklere katılabilmek için yıllık izinlerini ayarlıyorlar. Şenliğimizi yoğun katılımla gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl gelen kişi 40 binin üzerindeydi. Bu yıl yoğun bir katılım var ve 100 binin üzerinde olmasını bekliyoruz." dedi.

Binlerce insan sisin içinde buluştu! Sis Dağı'nda renkli gelenek bozulmadı - 2. Resim

Ailesiyle şenliğe katılan Osman Boğaz ise yöreye ait kültürün sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Eşimiz ve dostumuzla karşılaşıyoruz sohbet ediyoruz, bizim için de bir istirahat oluyor." ifadesini kullandı.

Yöreye özgü kıyafetiyle şenliğe katılan Fatma Sağlam da geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Burası bizim sürekli yaşadığımız, geleneklerimizi yaşattığımız bir yer. Bu kıyafetleri, bu geleneği mümkün oldukça taşımaya, devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Binlerce insan sisin içinde buluştu! Sis Dağı'nda renkli gelenek bozulmadı - 3. Resim

Binlerce insan sisin içinde buluştu! Sis Dağı'nda renkli gelenek bozulmadı - 4. Resim

Binlerce insan sisin içinde buluştu! Sis Dağı'nda renkli gelenek bozulmadı - 5. Resim

Binlerce insan sisin içinde buluştu! Sis Dağı'nda renkli gelenek bozulmadı - 6. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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