Mezarlar, kabirlerde meftun bulunanların yakınları ve müteahhit firma yetkilileri eşliğinde yine bölgede belirlenen başka bir alana naklediliyor.

Bir mahalle sular altında kalacak! Kabirler tek tek taşınıyor

İrfan Yaman da tüm soyunun köy olduğunu dile getirerek, "Sizinle konuşuyorum ama içim berbat. Tüm soyumun mezarları burada. Köye yakın bir yer gösterdiler, oraya taşıyoruz." ifadelerini konuştu.