Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Zam hesaplamasında geçtiğimiz yıl uygulanan enflasyon formülünün bu yılda uygulanması beklenirken, masadaki rakamlar da belli oldu. İşte asgari ücrette zam senaryoları...

Asgari ücret pazarlığının başlamasına sayılı günler kaldı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirleyecek. Vatandaşlar yapılacak zammı merak ederken, farklı senaryolar da gündeme geliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ENFLASYON KRİTİK

Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. 2025 yılı asgari ücreti belirlenirken, beklenen enflasyona yüzde 4 refah payı eklenerek yüzde 30 zam yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir hamle bekleniyor.

Minimum ve maksimum rakamlar belli oldu! İşte asgari ücrette zam senaryoları

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon ara hedefi yüzde 16. Tahmin aralığı yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında. Merkez'in enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu rakama bir refah payının da eklenmesiyle oranın yüzde 20-30 arasına çıkması bekleniyor.

Minimum ve maksimum rakamlar belli oldu! İşte asgari ücrette zam senaryoları

EN DÜŞÜK RAKAM 26 BİN 524 LİRA

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa net rakam 26 bin 524 lira olacak. Zam oranı yüzde 25 olursa 27 bin 630 TL, yüzde 30 olursa 28 bin 735 liraya çıkacak.

İşte asgari ücrette zam senaryoları:

ZAM ORANI ZAMLI ASGARİ ÜCRET Yüzde 21 26 BİN 745 TL Yüzde 22 26 BİN 966 TL Yüzde 23 27 BİN 187 TL Yüzde 24 27 BİN 408 TL Yüzde 25 27 BİN 630 TL Yüzde 26 27 BİN 851 TL Yüzde 27 28 BİN 72 TL Yüzde 28 28 BİN 293 TL Yüzde 29 28 BİN 514 TL Yüzde 30 28 BİN 735 TL

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası