Minimum ve maksimum rakamlar belli oldu! İşte asgari ücrette zam senaryoları
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Zam hesaplamasında geçtiğimiz yıl uygulanan enflasyon formülünün bu yılda uygulanması beklenirken, masadaki rakamlar da belli oldu. İşte asgari ücrette zam senaryoları...
Asgari ücret pazarlığının başlamasına sayılı günler kaldı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirleyecek. Vatandaşlar yapılacak zammı merak ederken, farklı senaryolar da gündeme geliyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ENFLASYON KRİTİK
Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. 2025 yılı asgari ücreti belirlenirken, beklenen enflasyona yüzde 4 refah payı eklenerek yüzde 30 zam yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir hamle bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon ara hedefi yüzde 16. Tahmin aralığı yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında. Merkez'in enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu rakama bir refah payının da eklenmesiyle oranın yüzde 20-30 arasına çıkması bekleniyor.
EN DÜŞÜK RAKAM 26 BİN 524 LİRA
Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa net rakam 26 bin 524 lira olacak. Zam oranı yüzde 25 olursa 27 bin 630 TL, yüzde 30 olursa 28 bin 735 liraya çıkacak.
İşte asgari ücrette zam senaryoları:
ZAM ORANI
ZAMLI ASGARİ ÜCRET
|Yüzde 21
|26 BİN 745 TL
|Yüzde 22
|26 BİN 966 TL
|Yüzde 23
|27 BİN 187 TL
|Yüzde 24
|27 BİN 408 TL
|Yüzde 25
|27 BİN 630 TL
|Yüzde 26
|27 BİN 851 TL
|Yüzde 27
|28 BİN 72 TL
|Yüzde 28
|28 BİN 293 TL
|Yüzde 29
|28 BİN 514 TL
|Yüzde 30
|28 BİN 735 TL