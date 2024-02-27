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    • Haberler > Yaşam > Böyle hırsızlık görülmedi! Tam 2 ton ağırlığında havuzu çaldılar

    Böyle hırsızlık görülmedi! Tam 2 ton ağırlığında havuzu çaldılar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Böyle hırsızlık görülmedi! Tam 2 ton ağırlığında havuzu çaldılar
    Hırsızlık, Aydın, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Aydın Kuşadası'nda 2 ton ağırlığındaki dekoratif havuz ile şelale taşları çalındı. Şüphelileri yakalayan jandarma ekiplerinin sorgusunda şüphelilerin suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi Caferli Mahallesi'nde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri devriye esnasında bir peyzaj işletmesinin önünde bekleyen araçtan şüphelendi.

    İçerisinde 3 kişinin bulunduğu arkası açık kasa araç içerisinde yaklaşık 2 ton ağırlığındaki dekoratif havuz ile şelale taşlarının bulunduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri sorguladı. Yapılan detaylı araştırma sonucu araç içerisindeki şüphelilerin V.S., O.K. ve S.E. olduğu tespit edildi.

    Ayrıca V.S. isimli şüphelinin 6 suç kaydı, O.K. isimli şüphelinin de 4 suç kaydı bulunduğunu tespit edildi. Jandarma şahısların peyzaj işletmesine ait arazinin içerisinde malzemeleri çaldığını belirledi.

    Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Çalıntı olduğu tespit edilen süs havuzu ve şelale taşları da işletmeye teslim edildi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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