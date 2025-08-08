Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bu an için 20 yıl beklediler! Ömrünü tamamladı: 10 ila 30 yıl arası yaşıyor

Bu an için 20 yıl beklediler! Ömrünü tamamladı: 10 ila 30 yıl arası yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bu an için 20 yıl beklediler! Ömrünü tamamladı: 10 ila 30 yıl arası yaşıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de "Sabır Çiçeği" olarak bilinen ve 10 ile 30 yıl arası yaşayan bitki, 20 yıl sonra açarak ömrünü tamamladı. Bitkiyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Fatih Satıl, "İlginçtir ki ömrünü tamamlayan bitki çevresinde onlarca yavru agave bitkisi bırakıyor." dedi.

Balıkesir Üniversitesinin kampüsünde bulunan botanik bahçesindeki 'Sabır Çiçeği', 20 yıl sonra açtı ve ardında onlarca yavru agave bitkisi bıraktı.

Bu an için 20 yıl beklediler! Ömrünü tamamladı: 10 ila 30 yıl arası yaşıyor - 1. Resim

ÖMRÜNDE BİR KEZ AÇIYOR

Sadece ömründe bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da bilinen bitki, Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde çiçek açtı.

Bu an için 20 yıl beklediler! Ömrünü tamamladı: 10 ila 30 yıl arası yaşıyor - 2. Resim

Botanik alanında uzman olan Prof. Dr. Fatih Satıl yaptığı açıklamada agave bitkisi hakkında bilgiler verdi.

Bu an için 20 yıl beklediler! Ömrünü tamamladı: 10 ila 30 yıl arası yaşıyor - 3. Resim

Prof. Dr. Satıl konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan agave bitkisi (Sabır çiçeği) ile ilgili halk arasında yüz yıl yaşadığı ve yüzyılda bir çiçek açtığı gibi yanlış bir bilgi de dolaşır. O nedenle bu bitki bazı yerlerde yüzyıl çiçeği olarak da biliniyor. Aslında agave bitkisi ortalama 10 ila 30 yıl arası yaşıyor. Bitki ömründe sadece bir kez çiçek açtıktan sonra da ömrünü tamamlıyor. Bu durum botanik biliminde Semelpariti (Ömrü boyunca bir kere çiçek açan) olarak adlandırılır.

"ÇİÇEKLENEREK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLDU"

7,5 metre boyunda olabilen bitkinin yaprakları etli ve serttir. Yapraklarında keskin dikenler vardır. Ülkemizde de Akdeniz ikliminin olduğu yerler de park bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılır. Son yıllarda havaların çok sıcak geçmesi bitkinin bu bölgede de çiçek açmasına neden oldu. Bitki FEF bahçesine yaklaşık 20 yıl önce peyzaj düzenlemeleri esnasında dikilmişti. Bu yıl çiçeklenerek ömrünü tamamlamış oldu. İlginçtir ki ömrünü tamamlayan bitki çevresinde onlarca yavru agave bitkisi bırakır"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zaha tepkilere dayanamadı! Galatasaray isyanı: Nefret kampanyası...Türk donanması harekete geçti! Rum-Yunan planı saniyeler içinde çöktü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evi yandı, yangın devam ederken tepeye çıkıp namaz kıldı! "Allah'tan gelen her şey başımız gözümüz üstüne" - YaşamYangın devam ederken tepeye çıkıp namaz kıldıBakırköy'de iki katlı binada çökme! Sokak trafiğe kapatıldı - YaşamBakırköy'de iki katlı binada çökme!Güney Marmara feribot seferlerine hava muhalefeti - YaşamGüney Marmara feribot seferlerine hava muhalefetiAlevlerin arasına gözyaşları karıştı! Ekmek teknesi yandı, bir köşeye oturup hüngür hüngür ağladı - YaşamEkmek teknesi yandı, bir köşeye oturup hüngür hüngür ağladıTürkiye'nin ortasında bir 'çöl'! "Arabistan'da, Libya'da gibisiniz" - YaşamTürkiye'nin ortasında bir 'çöl'!Patlamamış halde bulundu! Petrol istasyonundaki kazıda ortaya çıktı - YaşamPatlamamış halde bulundu! Gören şaştı kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...