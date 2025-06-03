Bu liseliler işsiz kalmıyor! Üniversite hocaları çocuklarını buraya gönderiyor

Dünya Bisiklet Günü bisiklet kullanmaya dikkat çekerken, konunun ticari ve mesleki tarafında da önemli bir gelişme yaşandı. Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi alanı öğrencileri bisiklet montaj ve tamiri alanında gördükleri eğitimle, mezun olmadan iş teklifi almaya başladı. Okul müdürü lisedeki bölümler hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Dünya Bisiklet Günü Türkiye'de bisiklete dair mesleki eğitim konusunu da gündeme getirdi.

Bu eğitim veren okulların başında Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bulunuyor.

Lise, Metal Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi ve Yenilebilir Enerji Teknolojileri alanlarında eğitim veriyor.

Okul Müdürü Günay Bahçeci okul hakkında bilgiler vererek 1959'da kurulan okulun, şehir merkezinde 44 dönümlük arazi üzerinde 9 farklı alanda yaklaşık 3 bin öğrenciye eğitim ve öğretim verdiğini söyledi.

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İŞ BULMA PROBLEMİ YOK

Bahçeci, öğrencilerin güncel teknolojiyi öğrenmeleri için 260 öğretmenle çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'deki mesleki eğitime yön veren, sanayinin ihtiyacı olan, yetişmiş, kaliteli öğrencileri yetiştiren bir mesleki teknik eğitim kurumuyuz. Öğrencilerin güncel teknolojiyi öğrenmeleri için tüm alanlarda özel sektörle de işbirliği yapıyoruz. Öğrencilerimizin sanayide iş bulmakla alakalı bir problem yaşadıklarına henüz şahit olmadık. Mezunlarımızın yaklaşık yüzde 80'i kendi alanlarında çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özel sektörle, atölyelerde güncel tesisat ve ekipmanlar konusunda da yaptıkları işbirlikleriyle güncel ve değişen teknolojileri takip ettiklerini dile getiren Bahçeci, bu sayede 20 yıl önce de mezun olmuş bir öğretmenin de bilgilerinin güncel olduğunu söyledi.

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"ÜNİVERSİTE HOCALARININ ÇOCUKLARINI GÖNDERDİĞİ BİR OKUL"

Bahçeci, böylece mezun olan öğrencilerin sanayicilerin ve işverenlerin beklentilerini karşılama oranlarının da yüksek olduğunu belirtti.

Meslek liselerine olan ilgiye değinen Bahçeci, şunları kaydetti:

"28 Şubat sürecinden sonra meslek eğitimi çok büyük darbe almıştı. Fakat bu son yıllarda çok muazzam bir hareketlik var. Bakanlığımızın mesleki eğitim politikalarının olumlu yansımalarını görüyoruz. Geçen yıl ilk yerleştirmede 1050 öğrencimizin tamamı okulumuza yerleşmişti. Sınavla alan bölümlerimize de çok ciddi bir talep var. Yüksek oranlı, çok başarılı, akademik başarısı yüksek öğrencileri bölümlerimizi alıyoruz. Velilerimizin profilinde de çok ciddi bir değişim var. Eskiden 'Hiçbir yere gidemezse meslek lisesine gitsin' denilen okullarımız artık üniversite hocalarının çocuklarını gönderdiği, mühendis yapmak istediğimiz çocukların geldiği bir okul haline dönüştü."

Hedeflerinin önce İstanbul özelinde, sonra Türkiye genelinde bu imkanlardan faydalanması gereken öğrenci sayısını arttırmak olduğunu dile getiren Bahçeci, diğer şehirlerden gelecek öğrencileri de almak için imkanlarının bulunduğunu aktardı.

Bahçeci, mesleki eğitimdeki en önemli hususun uygulamalı eğitim olduğunu ve bunun da masraflı bir eğitim olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz döner sermaye faaliyetleriyle bu uygulamalı eğitimi çocuklar için bir kazanca dönüştürüyoruz. Okulumuz, döner sermaye hizmetleri kapsamında, bu yıl 'sarı bisiklet' kampanyası dahilinde metal teknoloji alanımızda bisiklet yapmaya karar verdi. Yakın zamanda da 200 adet bisikleti yapıp teslim ettik. Bunun çok olumlu sonuçlarını görüyoruz. Çünkü bisiklet tamirciliği ve üretimiyle alakalı okullarımızda bir uygulama yoktu. Öğrencilerimiz, mezun olduklarında kendileri de bu sektörde bir dükkan açarak, kendi işletmelerinin sahibi olacak duruma geldi. Okulda okurken bir miktar para da kazandıkları için okulla bir bağları oluştu ve işlerini severek yapıyorlar. O yüzden döner sermaye işletmesinin okulumuz öğrencilerine uygulama babında çok olumlu katkıları sağladığını gördük. Bunu da kat be kat arttırarak devam etmeyi planlıyoruz."

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ DEĞİŞİK FİRMALARDAN TEKLİFLER ALDI"

Metal Teknolojisi alan şefi Dr. Volkan Binici ise bölümde çelik konstrüksiyon, metal doğrama ve kaynakçılıkla ilgili eğitimler verdiklerini ifade etti.

Öğrencilerin, önce temel becerileri kazanmayla ilgili daha sonra bilgisayarda tasarım programlarını öğrendiklerini belirten Binici, "Öğrencilerimiz önce tasarlıyorlar daha sonra tasarladıklarını üretiyorlar. Bu süreçte özellikle psikomotor davranışları gelişiyor. Bilişsel dediğimiz bilgiye dayalı davranışları da gelişiyor. Üst bilişsel dediğimiz, yani işbirlikli çalışma, iletişim becerilerinin artması, problem çözme becerilerinin artması gibi öğrencilerimizin birçok kazanım sağladığı bir süreç oluyor. Çünkü üretime dayalı, yaparak, yaşayarak, öğrenmeye dayalı bir sistem benimsiyoruz ve tüm öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte bunu uyguluyoruz." bilgisini paylaştı.

Binici, bölümde 8 öğretmen ve 150 öğrencinin bulunduğunu, mesleki eğitimle ilgili kısımda ilk defa bisikletle çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Bu alanda Türkiye'de ilk olan bir yarışma da düzenledikleri ifade eden Binici, "Öğrencilerimiz, bir bisikletin baştan sona bütün evrelerini öğreniyor ve bütün hepsini yapabilecek duruma geliyor. Hatta tüm öğrencilerimiz değişik firmalardan teklifler aldı. Bu yaz aylarından itibaren çalışmaya başlayacaklar. Gerçekten de çok vasıfla donanmış hale geliyorlar. Çünkü burada tüm mekanik beceriler de var, özellikle problem çözme. Çünkü problemle sürekli karşılaşıyorlar ve onu çözüyorlar." ifadesini kullandı.

Alan öğretmeni Memduh Erdinç Öztürk de öğrencilerin bisikletin boyama işlemi dahil, bütün aksamları birleştirerek yürür hale getirdiklerini söyledi.

Öztürk, bölümde okuyan öğrencilerin sektörün önemli bir ihtiyacını gidereceğine işaret ederek, "Bu çalışmalardan sonra bazı firmalar, yarı zamanlı ve tam zamanlı bisiklet tamiri, bisiklet satışı noktalarında eleman ihtiyaçları olduğunu ve çalışan ihtiyaçlarını bizden karşılayabileceklerini bildirdiler." dedi.

"PİYASAYA CAN VERECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi ve kıdemli bisiklet antrenörü Ensar Efendioğlu ise başlatılan projenin Türkiye'de ilk olduğunu ve bunu tüm Türkiye'ye yayma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Efendioğlu, bisiklet mekanikerliğini, meslek liselerinde elektrik, metal gibi bölümlerin statüsüne yerleştirme çabasında olduklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek tüm illerde bölüm açılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Bu alanda çok ciddi bir açık olduğunu anlatan Efendioğlu, "İstihdam konusunda maalesef bisiklet ustası dediğimiz bisiklet mekanikeri yetişmiyor. Biz bu konuda piyasaya can vereceğimize inanıyoruz." dedi.

Özel bir firmayla hazırlanan proje ile Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bisikletin yedek parçalarından başlayarak, montaj, tamir, boyama ve bütün işçilikleri öğrendiklerini belirten Efendioğlu, 6 aylık eğitim sonunda öğrencilerin bir bisikleti sıfırdan toplayıp tamir edebileceğini dile getirdi.

Efendioğlu, öğrencilerin okullarını bitirmeden sektörün takibine girdiklerini söyleyerek, "Görüştüğüm bisiklet fabrikası sahipleri çocukların okulları bitmeden 'Lütfen çocukları bizim fabrikaya yollayın, buraya direkt alalım. Yaz tatilinde de burada vakit geçirsinler, hem de işin daha detaylı öğrensinler.' diye çok teklifte bulundu. Çocuklarımızın şu an yaz stajlarının yerleri de hazır." şeklinde konuştu.

Bisikletlerin artık en ufak bir arızada, atıl duruma gelmeyeceğini ifade eden Efendioğlu, böylece bu konudaki kayıpların da önüne geçileceğini belirtti.

Efendioğlu, firmayla ilgili yapılan projeye ilişkin ise "Proje kapsamında çocuklar 200 bisiklet aldı, montajını yaptı. Sponsor firmamızla yürüttüğümüz projenin başlangıç kısmı burada, ama projenin devamında buradan çıkan 200 bisikletimiz, dört vakıf üniversitesinde ihtiyacı olan öğrencilerimizin kampüs içinde kullanımı için uygun hale geldi. Bu şekilde projenin devamında buraya entegre etmiş olduk." dedi.