Proje İmam Hatip Ortaokullarına yoğun ilgi

Türkiye genelindeki 644 imam hatip ortaokulu İngilizce ve Arapça dillerinde Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı uyguluyor, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık projesi kapsamında eğitim veriyor. Öğrencilerini sınavla belirleyen okullar binlerce başvuru alıyor.

Sınavla öğrenci alan proje imam hatip ortaokullarına ilgi ve talep her geçen gün artıyor. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için öğrencilerini belirlemek üzere sınav yapan okullar yoğun bir başvuru ile karşı karşıya. Türkiye’nin dört bir yanındaki 644 okulun her biri bini aşkın başvuru alırken kontenjanlar sınırlı olduğu için ancak başvuranların yüzde 10’u alınabiliyor.

Türkiye’de okul türleri arasında önemli bir yere sahip olan imam hatip okulları her geçen gün başarısından söz ettirirken toplumda okullara yönelik teveccüh de artıyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında başarılarından söz ettiren Anadolu imam hatip liselerinden sonra şimdi de proje imam hatip ortaokulları gündemde.

HAFIZLIK VE DİL PROJE OKULLARI

Türkiye’nin gözde okulları arasında yer alan Proje Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin bünyesinde bulunan imam hatip ortaokullarında “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” ile “Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı” yürütülüyor. Yabancı dil alanında İngilizce ve Arapça eğitim veren bu okullar her yıl düzenledikleri sınavlarla öğrencilerini kabul ediyor. Çocuklarının hem kaliteli bir eğitim alması hem de İslami ilimler alanında temel bilgilere sahip olması için aileler birbiriyle yarışıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki proje imam hatip ortaokuluna gerçekleşen Kayıt Kabul Sınavlarına yönelik yoğun başvuru yaşanıyor.

İSTANBUL'DA 78 OKUL

Türkiye genelindeki 3 bin 604 imam hatip ortaokulunun arasında 583 ortaokul Arapça ve İngilizce dillerini içeren Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı uyguluyor. 61 okul ise Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık projesiyle gençlere eğitim veriyor. Toplam 644 proje imam hatip ortaokulu öğrencilerini sınavla belirliyor. İstanbul’da aralarında en bilinen ve başarılı okulların olduğu 78 imam hatip ortaokulu sınavla öğrenci alıyor. Proje imam hatip ortaokullarına öğrenci kabulüne yönelik düzenlenen sınavlar okulların büyük bir kısmında mayıs ayı içinde tamamlandı. Bazı okullar ise sınavlarını iki veya üç aşamalı olarak gerçekleştiriyor.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM VERİLİYOR

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı, sınavla öğrenci alındığı için akademik yönden daha başarılı öğrencilerin proje imam hatip ortaokullarını tercih ettiğini belirterek, “Dolayısıyla bu okulların hem eğitimleri daha başarılı olmakta hem de öğrenciler akademik açıdan daha başarılı bir sonuç ortaya koymaktadır” dedi. Yapıcı, imam hatip okullarının akademik başarının yanında öğrencileri sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal açıdan çok yönlü yetiştirildiğini ve bunun LGS ve YKS başarılarına yansıdığını söyledi.

KONTENJANLAR ARTIRILDI

Akademik, ahlaki, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda oluşturduğu imam hatip okul iklimi nedeniyle çocuklarını hem dini ve ahlaki hem de akademik, sosyal, kültürel yönden geliştirecek eğitim verilmesini isteyen ailelerin bu okullara rağbet ettiğinin altını çizen Ahmet Yapıcı sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yüzden sınavla öğrenci alan imam hatip ortaokullarına rağbet her geçen gün artıyor. Bundan dolayı özellikle İstanbul’da proje imam hatip ortaokullarında öğrenci kontenjanı geçen yıla nazaran yüzde 20 civarında artırıldı.

3 SINAVLA ÖĞRENCİ ALIYOR

2016 yılından itibaren hafızlık eğitimi veren proje okullarından İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokul, öğrencilerini belirlemek üzere 31 Mayıs, 28 Haziran ve 26 Temmuz tarihlerinde 3 ayrı akademik sınav yapıyor. Okul, bu sınavların en yüksek olan ikisinin sonuçlarına göre öğrencilerini seçecek. Bu çerçevede şubat ayında başlayan Kur’an derslerine 350 öğrenci katılıyor. Ağustos ayına kadar devam eden derslerdeki başarı ve sınav sonuçlarına göre okula 115 hafızlık öğrencisi alınacak.

96 KONTENJAN İÇİN 1200 BAŞVURU

İstanbul’daki hafızlık proje okullarından bir diğeri Başakşehir’de bulunan Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu. Hafızlık ve İngilizce dil projesi uygulayan okula yoğun başvuru yaşanıyor. 1 Haziran’daki sınavla belirlenecek 96 kişilik kontenjan için 1200 öğrenci müracaat etti. M. Emin Saraç İmam Hatip Ortaokuluna ise 500 kişi başvurdu. Okula 72 İngilizce, 24 Arapça olmak üzere 96 öğrenci kabul ediliyor. Sınavlar 10 Mayıs’ta yapıldı. Şehit Hâkî Aras İmam Hatip Ortaokulu da hafızlık yapmak isteyen kız öğrencilerden 499 başvuru aldı. Şubat ayında yaptığı sınavlarda 80 kontenjan için 120 öğrenci belirlendi. O tarihten beri hafta sonları yapılan Kur’an dersleri, yaz dönemi ise her gün verilecek. 20 Ağustos’tan sonra okulda eğitim alacak 80 öğrenci belirlenecek.

TÜM İLÇELERDE TALEP VAR

Bahçelievler’de bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki imam hatip ortaokulu da İngilizce dil eğitimi veren okullar arasında bulunuyor. 800’ü aşkın başvuru alan okul 18 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlar neticesinde 120 öğrenci alacak. Küçükçekmece Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki İngilizce dil eğitimi veren imam hatip ortaokuluna 712 başvuru yapıldı. 25 Mayıs’ta gerçekleştirilen sınavlarda okulun 96 öğrencisi belirlendi. Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi de İngilizce proje ortaokulu için 550 başvuru aldı. 31 Mayıs’ta yapılan sınavlarda 120 öğrencisini belirledi.

1640 ÖĞRENCİ SINAVDA TER DÖKTÜ

Sivas’ta hafızlık eğitimi veren Zeki Hayran Hafız İmam Hatip Ortaokuluna 1640 öğrenci başvurdu. Öğrenci kabul sınavı 10 Mayıs’ta 8 sınav merkezi ve 88 salonda gerçekleştirildi. Toplam 150 kız ve erkek öğrenci, 30 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında okul dönemine hazırlık amacıyla eğitim görecek. Erzurum’daki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokuluna 600 öğrenci başvurdu. 10 Mayıs’ta yapılan sınavlarda yaz kursları için 100 kişi kabul edildi, yaz dönemi sonunda 60 kişilik kontenjan belirlenecek. Ankara Medine İmam Hatip Ortaokulu 70 kişilik kontenjan için 550 başvuru aldı. 4 Mayıs’taki sınavlarda öğrenciler belirlendi.

DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ

Diyarbakır Hafız İmam Hatip Ortaokulu’na 270 başvuru yapıldı. 24 Mart’taki sınavlarda 70 kişi seçildi. Yaz kursu sonunda düzenlenecek mülakatla hafızlık eğitimi için 45 öğrenci belirlenecek. Hafızlık programı uygulayan Şehit Halit Gürsel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokula 700 başvuru oldu, 24 Mart’ta sınavlar gerçekleştirildi. Yaz kursuna alınan 120 kişiden 30’u hafızlık için kabul edilecek. TOBB Fevzi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul kısmına 60 kontenjan için 900 başvuru yapıldı. Abdullah Tivnikli Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi de 48 kişilik kontenjanı için 300 öğrencinin başvurusunu kabul etti.

İHO'LARIN ORANI YÜZDE 14.5

Türkiye genelinde eğitim veren3 bin 604 imam hatip ortaokulu bulunuyor. Bunun 583’ü Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı uygulayan İmam Hatip Ortaokulu. 61 okul da Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesini sürdürüyor. Bunun dışında110 imam hatip ortaokulu ise Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı uyguluyor. Türkiye genelinde 4 milyon 774 bin 894 ortaokul öğrencisinin 694 bin 513’ü imam hatip ortaokullarında eğitim görüyor. Bu sayı, tüm ortaokullara devam eden öğrenciler arasında yüzde 14.55’e tekabül ediyor.

1 MİLYON 182 BİN İMAM HATİP ÖĞRENCİSİ VAR

Ülke genelindeki tüm liselerin 1726’sını ise Anadolu imam hatip liseleri oluşturuyor. 9 ayrı alanda proje uygulayan 729 proje imam hatip lisesi mevcut. Bu okullar arasında 10 farklı dilde hazırlık eğitimi veren okullar da yer alıyor. Anadolu imam hatip liselerine devam eden 415 bin 75 öğrenci tüm liseler arasında 10.82 oranına karşılık geliyor. Tüm lise öğrencileri sayısı ise 3 milyon 927 bin 83. Türkiye genelinde 1 milyon 109 bin 588’i örgün, 73 bin 110’u da yaygın eğitimde olmak üzere toplam 1 milyon 182 bin 698 imam hatip okulu öğrencisi bulunuyor.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME ORANI YÜZDE 38

LGS ve YKS sınavlarındaki başarılarıyla dikkat çeken imam hatip okullarından, 2024 yılında yapılan YKS sınavları sonucunda 41 bin 511 öğrenci lisans, 29 bin 510 öğrenci ön lisans, 25 bin 77 öğrenci de açık öğretim fakültelerine yerleşti. Anadolu imam hatip liselerinden mezun adayların üniversiteye yerleşme oranı, yüzde 38.07 olarak belirlendi. Bu oran Türkiye geneli adayların yerleşme oranı olan yüzde 35.83’ün yaklaşık 3 puan üstünde. 2024 Yılı YKS derecelerine göre ilk yüzde 35, ilk beş yüzde 194, ilk binde ise 374 öğrenci yer alıyor.