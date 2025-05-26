Buraya gelen her zaman gelmek istiyor! Kabe'de duygu dolu anlar yaşanıyor

Hac ibadeti için yüzbinlerce hacı adayına ev sahipliği yapan mukaddes topraklarda ayrı bir heyecanla kılınan sabah namazları, Mescid-i Haram'da eda ediliyor. Türkiye'den Mekke'ye gelen hacı adayları yaşadıkları duygunun tarifsiz olduğunu söylüyor.

Geceyi ibadetle Mescid-i Haram'da geçiren hacı adaylarını, tavaf sonrası sabah ezanı vaktinin yaklaşmasına doğru yer bulma telaşı sarıyor.

Safta yaklaşık bir saat bekleyen hacı adayları bu sırada dua ediyor.

Sabah namazının kılınmasının ardından bazı hacı adayları tavafa devam ederken, bazıları boşluğu fırsat bilip Kabe'ye dokunmak için yoğun çaba harcıyor.

Geceyi Kabe ve çevresinde geçiremeyen hacı adayları ise sabah namazından sonra Mescid-i Haram'a akın ediyor.

"HER SENE GELMEK İSTİYORUM"

İstanbul'dan hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Murat Girgin, Mescid-i Haram'da ibadet etmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, herkesin hacca gelmesi gerektiğini söyledi.

Mukaddes topraklardaki maneviyatın mükemmel olduğunu dile getiren Girgin, şunları kaydetti:

"Buraya gelen her zaman gelmek ister. Buradaki tat, maneviyat hiçbir yerde yok. Bu benim 3. haccım, herkese tavsiye ederim. Aslında buraya genç gelmek lazım, hac meşakkatli bir iş. Genç gelirseniz daha iyi olur. Ben 69 yaşındayım ama her sene gelmek istiyorum."