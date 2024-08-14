Çankırı'da nesli tehlike altında olan Arap tavşanı görüntülendi

Kırmızı listedeki Arap tavşanı "Allactaga" Çankırı'da görüntülendi. Vatandaşların kameraya aldığı görüntülerin ardından nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ortadan kayboluyor.

Nesli tükenmek üzere, görmek neredeyse imkansız! Bir ilimizde ortaya çıktı

Nesli tükenmek üzere, görmek neredeyse imkansız! Bir ilimizde ortaya çıktı

Türkiye'de nadir görülüyor, nesli tükenme tehlikesi var... Yaban kedisi cep telefonu ile görüntülendi

Türkiye'de nadir görülüyor, nesli tükenme tehlikesi var... Yaban kedisi cep telefonu ile görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı', Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde görüldü.

Tavşanı gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Kameraya yansıyan görüntülerde tavşanın bir süre vatandaşların önünde durduğu görülüyor.

Tavşan daha sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor.

ARAP TAVŞANI NERELERDE YAŞAR?

Batı Anadolu Bölgesi ve Orta Anadolu Bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülen Arap tavşanının zoolojideki adı "Allactaga williamsi" olarak belirtiliyor.

Türkiye'de yaşayan çeşitli türleri bulunuyor. Bir kısmı genellikle Iğdır-Kars civarında, bir kısmı Şanlıurfa civarında yayılım göstermektedir.

Bitki örtüsü bozulmamış, seyrek otlu, zemini sert, 350 ila 2 bin 600 metre yüksekliğe kadarki doğal alanlarda yaşadığı biliniyor.

Nadir bir tür olduğu için ve görüntüsü sebebiyle fare ile karıştırılıyor. Ancak Arap tavşanı fare değildir.