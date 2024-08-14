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Çankırı'da nesli tehlike altında olan Arap tavşanı görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırmızı listedeki Arap tavşanı "Allactaga" Çankırı'da görüntülendi. Vatandaşların kameraya aldığı görüntülerin ardından nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ortadan kayboluyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı', Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde görüldü.

Tavşanı gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Çankırı'da nesli tehlike altında olan Arap tavşanı görüntülendi - 1. Resim

Kameraya yansıyan görüntülerde tavşanın bir süre vatandaşların önünde durduğu görülüyor.

Tavşan daha sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor.

Çankırı'da nesli tehlike altında olan Arap tavşanı görüntülendi - 2. Resim

ARAP TAVŞANI NERELERDE YAŞAR?

Batı Anadolu Bölgesi ve Orta Anadolu Bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülen Arap tavşanının zoolojideki adı "Allactaga williamsi" olarak belirtiliyor. 

Türkiye'de yaşayan çeşitli türleri bulunuyor. Bir kısmı genellikle Iğdır-Kars civarında, bir kısmı Şanlıurfa civarında yayılım göstermektedir.

Bitki örtüsü bozulmamış, seyrek otlu, zemini sert, 350 ila 2 bin 600 metre yüksekliğe kadarki doğal alanlarda yaşadığı biliniyor.

Nadir bir tür olduğu için ve görüntüsü sebebiyle fare ile karıştırılıyor. Ancak Arap tavşanı fare değildir. 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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