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Denetimden kaçamayan sürücü çarşaf gibi cezayı gösterdi: Denetimler on numara beş yıldız, beğendik!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da kurallara uymayan sürücüler dronlu trafik denetiminden kaçamadı. Trafik cezası uygulanan sürücüler, hem mahcubiyetini dile getirdi hem de denetimlerden memnun olduklarını söyledi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi kent genelinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanımı, emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan ve eksikliği tespit edilen araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Kural ihlali yapıp ceza alan sürücü Mehmet Önal, sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaları yoksa ceza yiyecekleri konusunda uyardı.

Denetimden kaçamayan sürücü çarşaf gibi cezayı gösterdi: Denetimler on numara beş yıldız, beğendik! - 1. Resim

"BEN KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIM"

Kırmızı ışık ihlali yaparak drona yakalanan Mehmet Önal, "Ben kırmızı ışık ihlali yaptım. Ceza kağıdına baktığımda 2 bin 167 TL idari para cezası yedim. Sürücülerimizin trafikte daha dikkatli olmalarını öneririm yoksa ceza yersiniz. Öncelik insan hayatı olduğu için trafik kurallarına uymalıyız" dedi.

Denetimden kaçamayan sürücü çarşaf gibi cezayı gösterdi: Denetimler on numara beş yıldız, beğendik! - 2. Resim

"EMNİYET KEMERİNİZİ TAKIN, PLAKASIZ GEZMEYİN"

Trafikte plakasız gezdiği için denetime takılan sürücü Kadir Kaya, "Trafikte plakasız gittiğim için denetime takıldım. Denetimden 2 bin TL civarında idari para cezası yedim. Emniyet kemerinizi takın, plakasız gezmeyin ve trafik kurallarına uyun. Başka da bir şeye bakmayın. Denetimler on numara, beş yıldız beğendik. Hepsinin ellerine kollarına sağlık olsun" ifadelerini kullandı.

Denetimden kaçamayan sürücü çarşaf gibi cezayı gösterdi: Denetimler on numara beş yıldız, beğendik! - 3. Resim

Denetimden kaçamayan sürücü çarşaf gibi cezayı gösterdi: Denetimler on numara beş yıldız, beğendik! - 4. Resim

Denetimden kaçamayan sürücü çarşaf gibi cezayı gösterdi: Denetimler on numara beş yıldız, beğendik! - 5. Resim
Trafik polisi bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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