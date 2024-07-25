Dünya genelinde kayıtlara geçti! 21 Temmuz, yakın tarihin ‘en sıcak günü’

Avrupa Birliği’nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz yakın tarihte küresel olarak kaydedilen “en sıcak gün” olarak kayıtlara geçti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisinden yapılan açıklamada, dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceye ulaştı. Bu, 1940’lardan bu yana kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık. Önceki rekor 6 Temmuz 2023’te 17,08 santigrat derece olarak kayıtlara geçmişti. Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, sıcaklığın 2023’ten bu yana 0,01 santigrat derece artmasının “büyük bir fark” olduğunu, iklim değişikliği sebebiyle gelecekte benzer rekorlar kırılabileceğini ifade etti.