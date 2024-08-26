Dünyanın en yaşlı adamı John Tinniswood: Çok fazla yürüyüş yapardım

Dünyanın yaşayan en yaşlı adamı, bakım evinde 112 yaşına girdi. Kendisine sorulan uzun yaşamanın sırrına dair hiçbir fikrinin olmadığını söyledi ama "çok fazla yürüyüş yaptığı" detayı dikkat çekti.

John Tinniswood, Titanik'in battığı yıl olan 26 Ağustos 1912'de Liverpool'da doğdu ve nisan ayında dünyanın yaşayan en yaşlı adamı oldu.

Bakımevinde 'İyi huylu, sevimli bir beyefendi' olarak tanımlanan Tinniswood, Southport, Merseyside'daki Hollies Huzurevi'nde rekor kıran yaşına ulaştığında kendisini 'farklı hissetmediğini' söyledi.

"HER ŞEYİ OLDUĞU GİBİ KABULLENİYORUM"

Guinness Dünya Rekorları'na (GWR) konuşan John Tinniswood şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse, [kendimi] farklı hissetmiyorum. O yaşta hissetmiyorum, bunun için heyecanlanmıyorum. Muhtemelen bu yüzden ulaştım.

Her şeyi olduğu gibi bunu da kabulleniyorum. Neden bu kadar uzun yaşadığıma dair hiçbir fikrim yok. Sahip olduğum özel bir sır olduğunu düşünemiyorum.

Gençken oldukça aktiftim, çok fazla yürüyüş yapardım. Bununla bir ilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Ama ben kimseden farklı değilim. Hiç farklı değilim."

YÜRÜMEK ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

İngiltere’de British Journal of Sports Medicine tıp dergisi tarafından yayınlanan bir araştırmada yürümenin hastalık risklerini azalttığını ortaya koydu.

Sydney Üniversitesi'nden akademisyenlerin yürüttüğü çalışmada, 61 yaşlarındaki 70 binden fazla kişiden elde edilen veriler incelendi. Araştırmaya göre günde 2 bin 200 adımın üzerinde atılan fazladan her adım erken ölüm riskini azaltıyor. Günün geri kalanı hareketsiz geçirilse bile her gün 10 bin adıma kadar yürüyüş yapmak kalp rahatsızlığı riskini de azaltmaya yardımcı oluyor.