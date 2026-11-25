Edirne'de duygulandıran sergi! 33 sanatçı 180 şehidin portrelerini çizdi
Edirne'de şehitlerin portrelerinden oluşan serginin açılış töreninde duygusal anlar yaşandı. 180 şehidin portreleri 33 sanatçı tarafından çizildi. Sergi sonunda portreler şehit yakınlarına hediye edildi.
180 PORTRE ÇİZİLDİ
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Valilik, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Sanatın Yedi Rengi Derneğince yürütülen "Şehitlerimizin Emanetlerine Vefa ve Kültür Yolu Projesi" kapsamında 180 şehidin portreleri 33 sanatçı tarafından çizildi.
“İNŞALLAH SİZLERİ KIRMAMIŞIZDIR”
Sergide duygu dolu anlar yaşanırken, Vali Yunus Sezer, "İnanıyorum ki bu kurduğumuz bağ ölene kadar da devam edecektir. Şehit ailelerinin huzuruna ibadet hükmüyle gidilir. O anlayışla yaklaşmayı kendime yakıştırıyorum. İnşallah hata ve kusur etmemiş, sizleri kırmamışızdır." dedi.
“HER YERDE KAPIM AÇIK OLACAK”
Göreve başladığında ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptığını ifade eden Sezer, "Son resmi programımız inşallah burası olacak. Böyle bir anlamlı programla resmi programları bitireceğiz. Buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin Valisi Yunus Sezer olarak geldim. Yine ismim Yunus, Yunus'un diliyle de sizin aranızdan 'bizim Yunus' olarak ayrılmayı çok arzu ederim. Ne zaman olursa olsun her yerde kapım açık olacaktır." diye konuştu.
ŞEHİT YAKINLARINA HEDİYE EDİLDİ
Şehitlerin portrelerini çizen sanatçılara teşekkür belgelerinin verildiği program, serginin açılmasıyla sona erdi. Sergi sonunda portreler şehit yakınlarına hediye edildi.