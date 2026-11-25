“HER YERDE KAPIM AÇIK OLACAK”

Göreve başladığında ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptığını ifade eden Sezer, "Son resmi programımız inşallah burası olacak. Böyle bir anlamlı programla resmi programları bitireceğiz. Buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin Valisi Yunus Sezer olarak geldim. Yine ismim Yunus, Yunus'un diliyle de sizin aranızdan 'bizim Yunus' olarak ayrılmayı çok arzu ederim. Ne zaman olursa olsun her yerde kapım açık olacaktır." diye konuştu.