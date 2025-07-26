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En zehirli yılanlar onun için çocuk oyuncağı... 26 yaşında yaptıkları şaşkına çeviriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çoban, Irak, Hayvancılık, Doğa, Bilim, Uzman, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zehirli yılanlar özellikle yaz aylarında çobanların korkulu rüyası haline geliyor. Kırsal bölgelerde yaşayan insanlar için de zehirli yılanlar büyük tehlike oluşturuyor. Pek çok insanın yaklaşmaya bile korktuğu zehirli yılanların sırrını çözen 26 yaşındaki Süleymaniyeli çoban görenleri şaşırtıyor.

Süleymaniye’ye bağlı Seyid Sadık ilçesinin Tut Aghaj köyünde yaşayan Helo Benari, kendi ifadesine göre dededen babadan beri hayvancılıkla uğraşıyor ve bu meslek, geçimlerinin ana kaynağını teşkil ediyor. 

Irak'ın sınır köylerinden birinde geçimini temin eden 26 yaşındaki Velid Rehman Mahmud, bilinen adıyla Helo Benari, zehirli yılanlarla oyuncak gibi oynuyor.

En zehirli yılanlar onun için çocuk oyuncağı... 26 yaşında yaptıkları şaşkına çeviriyor - 1. Resim

İşinin doğası gereği her gün farklı yılan türleriyle karşı karşıya kalıyor ve bu, onun yılanların hayat tarzı, habitatları ve hareketleri konusunda büyük bir uzmanlık geliştirmesine sebep oluyor. Öyle ki yılan yakalamak hayatının bir tutkusu haline geliyor. 

En zehirli yılanlar onun için çocuk oyuncağı... 26 yaşında yaptıkları şaşkına çeviriyor - 2. Resim

Genç çoban aslında yılanlardan korkulmaması gerektiğini, onları anlayınca tehlikelerinden korunabileceğini söylüyor. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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