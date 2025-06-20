Engelli babası başkan engelliler babası oldu

Kendisinin de bir engelli oğlu bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, engelliler için İzmit'te dev bir merkez kurdu. Deniz kıyısındaki Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yok yok.

FATİH SELEK /Kocaeli - Türkiye'de son çeyrek asırda engellilerle ilgili çok önemli hizmetler yapıldı. Büyük şirketlere engelli çalıştırma mecburiyeti getirilmesi, erişimin ve eğitimin kolaylaştırılması, evde bakım hizmetlerinin gelişmesi, çocukları ağır engelli ailelere ödeme yapılması gibi birçok adımlar atıldı.

2002'den bu yana kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 71 bini buldu.

Neredeyse en küçük ilimiz Bayburt kadar nüfus kamu hayatına girdi. Özel sektörle birlikte yüzbinlerce engelli istihdam edilerek topluma katıldı.

Bu süreçte, yerel yönetimler de itici güç oldu. 1990'larda Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığı engelli dostu belediye dönüşümü tüm yurda yayıldı.

ENGELLİ BABASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede örnek bir hizmete imza attı. Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden biri İzmit'te kuruldu.

Resmi açılışı henüz yapılmayan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, şimdiden engellileri ağırlamaya başladı.

Kendisinin de bir engelli oğlu bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile 6 bin metrekare kapalı alana kurulan merkezi gezdik. Engelliler ve ailelerinin heyecanlarına ortak olduk.

ADI GONCA ÇÜNKÜ...

3 yaşından beri epilepsi hastası olan 25 yaşındaki oğlundan dolayı engelli ailesi olmanın zorluğunu yaşadıklarını belirten Büyükakın, engelli ailelerinin bu merkezde bütün hizmetleri alacağını söyledi. Büyükakın şöyle dedi:

"Merkezin adını Gonca koyduk. Gonca nasıl gülün başlangıcıysa, bu merkez de engellilerin hayata açılan kapısı. Tüm yaş, tüm engel gruplarında hizmet vereceğiz. Türkiye'de örneği yok. Engelli çocuklarımıza alışveriş, ütü, kahve yapmayı; çamaşır yıkamayı, yemek pişirmeyi öğreteceğiz. Bütün detayları düşündük."

GEBZE'DE DE YAPILACAK

Merkezde 14 branşta eğitim verilecek. Engelsiz diyalog ofisinde yetişen engelliler çağrı merkezi operatörü olarak yetişecek. Yürüme güçlüğü çeken engelliler merkezdeki havuz ile hidroterapi hizmeti alacak.

Büyükakın merkezin bir merkezini Gebze'de kurmayı planladıklarını belirterek şöyle dedi:

"Bir kapıdan giriyorsunuz, markette alışveriş yapmayı öğrenen bir çocukla tanışıyorsunuz. Bir başka kapıdan girince kahvesini kendi yapabilen bir gencin baristalığa adım attığını görüyorsunuz.

Spor, sanat, müzik, edebiyat. Her birey ‘Ben de varım’ diyor. Burası bir rehabilitasyon merkezi değil; hayata umutla tutunma alanı. Engelli bireyler kadar, aileleri de bu yaşamın parçası.

Aileleri unutmadan, onları da bu merkezin içine dahil ederek farklılaşan bir anlayış geliştirdik."

NEFES ALMA YERİ

Engelli bir annenin en büyük sıkıntılarından biri çocuğunu bırakacak yer bulamama. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi bu probleme de çare olacak.

Anneler çocuklarını gün içinde merkeze bırakıp kendi işlerini görebilecek.

Anneler "Burası nefes alma yeri" diye nitelendirdi. 22 bireysel ve grup eğitim sınıfı, iki dil ve konuşma terapi sınıfı, 5 sanat atölyesinin bulunduğu merkezden günlük 400 engelli hizmet alacak.