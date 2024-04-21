Eşini, kızını ve bacağını kaybetti ama umudunu kaybetmedi! Depremzede, protezle tekrar hayata tutundu

30 bin depremzede daha evine kavuştu! Erdoğan: "Dünyanın en iyi iyileştirmesini yaptık"

30 bin depremzede daha evine kavuştu! Erdoğan: "Dünyanın en iyi iyileştirmesini yaptık"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini, kızını ve bacağını kaybeden depremzede, ücretsiz takılan protezle tekrar hayata tutundu.

Suriye'deki iç savaşta her şeyini kaybettikten sonra 2015 yılında Halep'ten Türkiye'ye gelerek Hatay'ın Antakya ilçesine yerleşen 52 yaşındaki Yahya Alsuhni, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde kızını, eşini, bacağını ve tüm mal varlığını kaybetti.

Yaşadığı felaketlerin ve hastanelerdeki uzun süreli tedavilerin ardından hayatını geri kazanmak ve tekrar yürüyebilmek için İstanbul’a gelen Alsuhni, ücretsiz protez taktırdı.

"EŞİMİ, KIZIMI VE BACAĞIMI KAYBETTİM"

Yaşadıklarını anlatan Alsuhni, "Savaştan dolayı Suriye’deki evimi ve iş yerimi kaybettim. 2015 yılında Halep’ten Türkiye’ye gelip Antakya’da ikamet ettim, sıfırdan bir hayata başladım. Kendime mobilya dükkanı açtım. İki çocuğum da benimle çalışmaya başladı" dedi.

"Deprem olduğunda evde 6 kişiydik, bulunduğumuz bina üzerimize yıkıldı" diyen Alsuhni, "Deprem felaketinde eşimi ve kızımı kaybettim. Bir oğlumun ellerinde ezilme ve yaralanmalar vardı. Benim ise iki bacağımda yaralanmalar vardı. Yaralarım şiddetli ve ağrılıydı. Ayrıca omzumda çıkık var ve hala iyileşmedi. Adana’ya götürüldüm, ondan sonra Ankara’ya sevk edilip, orada ampute oldum" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR MOBİLYA DÜKKANI AÇABİLİRİM"

Ampute edildikten sonra engelli olarak evde oturduğunu söyleyen Yahya Alsuhni, "Protezi taktıktan sonra yürüyebiliyorum ve çok şükür ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Dışarı çıkıp yürüyüş yapabiliyorum. Eskiden engelli olarak evde oturuyordum şimdi ise protezi taktıktan sonra eski hayatıma geri döndüm. Üstelik kendi işimi yapabilirim, tekrardan mobilya dükkanı açabilirim" dedi.