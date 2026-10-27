Esnaflığı bıraktı, hasat için gün doğmadan yola koyuluyor! Kilosu 1 milyon lira

GRAMI BİLE SERVET DEĞERİNDE

İlçeye bağlı Yoncalı Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arazisinde üretim yapan Erişmiş, safranın yanı sıra salep ve sarımsak da yetiştiriyor. Geçen yıl deneme amacıyla 20 kilogram safran yumrusuyla üretime başlayan Erişmiş, bu yıl çocuklarının da desteğiyle 50 kilogram daha ekerek diktiği yumru miktarını yaklaşık 70 kilograma çıkardı. Dünyanın en değerli baharatları arasında yer alan ve kilogram fiyatı 900 bin ile 1 milyon lira arasında değişen safranın hasat mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor.