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Yaşam

Esnaflığı bıraktı, hasat için gün doğmadan yola koyuluyor! Kilosu 1 milyon lira

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Esnaflığı bıraktı, hasat için gün doğmadan yola koyuluyor! Kilosu 1 milyon lira

Yıllarca esnaflık yaptıktan sonra tarıma yönelen Kerim Erişmiş, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde safran üretimine başladı. Kilogram fiyatı 1 milyon liraya kadar çıkan değerli baharatın hasadı sabahın ilk ışıklarıyla yapılırken, Erişmiş bölgedeki üreticilere de destek olmaya hazır olduğunu söyledi.

Esnaflığı bıraktı, hasat için gün doğmadan yola koyuluyor! Kilosu 1 milyon lira

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra mesleğini bırakarak tarıma yönelen Kerim Erişmiş, kilogram fiyatı 900 bin ile 1 milyon lira arasında değişen safranın hasadına başladı. 

Esnaflığı bıraktı, hasat için gün doğmadan yola koyuluyor! Kilosu 1 milyon lira

GRAMI BİLE SERVET DEĞERİNDE

İlçeye bağlı Yoncalı Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arazisinde üretim yapan Erişmiş, safranın yanı sıra salep ve sarımsak da yetiştiriyor. Geçen yıl deneme amacıyla 20 kilogram safran yumrusuyla üretime başlayan Erişmiş, bu yıl çocuklarının da desteğiyle 50 kilogram daha ekerek diktiği yumru miktarını yaklaşık 70 kilograma çıkardı. Dünyanın en değerli baharatları arasında yer alan ve kilogram fiyatı 900 bin ile 1 milyon lira arasında değişen safranın hasat mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Esnaflığı bıraktı, hasat için gün doğmadan yola koyuluyor! Kilosu 1 milyon lira

KALİTESİ DÜŞMESİN DİYE ERKEN SAATLERDE TOPLUYOR

Hasadın yaklaşık bir haftadır devam ettiğini belirten Kerim Erişmiş, sürecin 15 gün daha sürmesini beklediklerini kaydetti. Çiçeklerin kalitesini korumak için erken saatlerde toplanması gerektiğini vurgulayan Erişmiş, "Geçen yıl 20 kilogram yumruyla başladık, bu yıl 50 kilogram daha ekledim. Şu anda yaklaşık 70 kilogram safran yumrumuz var. Hasadımız yaklaşık 15 gün daha devam edecek. Çiçekleri sabah erken saatlerde toplamak zorundayız. Güneş ışınları vurduğunda kalitesi düşebiliyor" dedi.

Esnaflığı bıraktı, hasat için gün doğmadan yola koyuluyor! Kilosu 1 milyon lira

“BU İŞİ YAPMAK İSTEYEN HERKESE DESTEK OLURUM”

Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı desteklerle üretimini geliştirdiğini belirten Erişmiş, safranın bölgede önemli bir alternatif gelir kaynağı olabileceğini ifade etti. Yüksekova ve Hakkari genelinde bu ürünü yetiştirmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu dile getiren Erişmiş, "Bu işi yapmak isteyen kim varsa elimden geldiğince destek olurum" diye konuştu.

Esnaflığı bıraktı, hasat için gün doğmadan yola koyuluyor! Kilosu 1 milyon lira

Öte yandan, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Erişmiş'in arazisini ziyaret ederek üretim ve hasat süreci hakkında incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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