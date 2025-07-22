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Fırıncılar odası zam, o ise indirim yaptı! Ekmeği zararına satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da mahalle fırıncısı Halil Toprak, ekmeğe yapılan 2 liralık zamma rağmen fiyatlara uymayan fırıncıları eleştirerek, ekmeği 12 TL yerine 9 TL'den satmaya başladı. Toprak, zararına satış yaptığını belirtirken emekli vatandaşlar ise indirim kararını memnuniyetle karşıladı.

Şanlıurfa’da mahalle fırıncısı Halil Toprak, aynı mahallede ekmek fırını çalıştıran esnaf arkadaşlarının zam yapmamasına sitem ederek 2 liralık zammın ardından 3 lira indirim yaptı.

Kentte, geçtiğimiz günlerde ekmekte yeni fiyat tarifesi, Şanlıurfa Fırıncılar ve Unlu Mamuller Odası’nın aldığı kararla yürürlüğe girdi. 9 Temmuz 2025 itibariyle yapılan artışla birlikte gramajda herhangi bir değişiklik olmazken, fiyatlara yüzde 20 zam yapılmış oldu. Zam kararında artan un, maya, enerji ve işçilik maliyetlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Fırıncılar Odası yetkilileri, uzun süredir zam yapmadıklarını ve mevcut şartlarda üretimin sürdürülebilirliği için bu artışın zorunlu hale geldiğini ifade etti. Vatandaşlar ise temel gıda maddesi olan ekmeğe gelen zamma tepki gösterdi. Yeni tarifeye göre, ekmek fiyatı 10 liradan 12 liraya çıktı.

Fırıncılar odası zam, o ise indirim yaptı! Ekmeği zararına satıyor - 1. Resim

İNDİRİM YAPTI, EKMEĞİ 9 TL'DEN SATIYOR

Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde uzun yıllardır mahalle fırını işleten esnaf Halil Toprak, zam kararından sonra aynı mahallede bulunan bazı fırıncıların piyasayı bozduğunu söyledi. Uyarılara rağmen piyasaya göre hareket etmeyen fırıncılara sitem eden Toprak, 2 liralık zammın ardından 3 lira indirim yaptı.

ARKADAŞLARIMIZ ZAMMA RİAYET ETMEDİ

Fırıncı Toprak, "Ben Urfalı bir fırıncı olarak esnaf arkadaşlarıma dedim ki; 'ekmek 12 lira olmuş, biz de bu zamma riayet edelim.' Defalarca uyarmamıza rağmen arkadaşlarımız bize ters tepki verdi. Biz de şu an zararına satış yapıyoruz. Ekmek fiyatını 12 liradan 9 liraya indirdik. Tepsi pişirimi de ücretsizdir." dedi.

EMEKLİ VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLDÜ

Fırına ekmek almak için giden emekli vatandaşlardan Halef Haliloğlu, "Az önce fırına geldim. Ekmek 12 liradan 9 liraya düşmüş. Fırıncı esnafımıza teşekkür ediyorum. Bir emekli olarak bu karara sevindim. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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