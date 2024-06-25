Fıstıklarıyla benzersiz bir tada sahip! Gaziantep'in 'Haylan Kabağı Reçeli' coğrafi tescil aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Gaziantep Haylan Kabağı Reçeli’nin coğrafi işaret tescilini aldı. Böylece coğrafi işaretli ürün sayısı 106’ya ulaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Gaziantep’e özgü yöresel ve kültürel değerlerin tescillenerek korunması, şehrin eşsiz lezzetlerini gelecek nesillere taşımak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Gaziantep Haylan Kabağı Reçeli’nin coğrafi işaret tescilini aldı.

Haylan Kabağı Reçeli ile birlikte; Gaziantep’in coğrafi işaretli ürün sayısı 106’ya ulaştı.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERDE REKOR GAZİANTEP'TE

Türkiye’de en fazla coğrafi işarete sahip olan il olan Gaziantep, 106 coğrafi işaretli ürün ve 1 geleneksel ürünle zirvesini koruyor.

Gaziantep’te yer alan kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışan GBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, coğrafi işaret tescili alınan ürünlerin denetimini her yıl düzenli olarak yaparak Türk Patent ve Marka Kurumu’na gönderiyor.

Gaziantep’e ait ürünlerin uluslararası bilinirliğini arttırmak amacı ile Avrupa Birliğinde de tescili için projeler hazırlanıyor.

Baklava ve Araban Sarımsağı, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini alırken, katma değeri ve istihdamı artırmak için GBB, kurumlar ve STK’lar iş birliğinde Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil çalışmaları devam ediyor.

Tescil belgesini aldığı ürünlerle en üst sırada yer alan Gaziantep’in mutfağına ait menengiç kahvesi, nar ekşisi, lahmacun, fıstık ezmesi, muska, Antep fıstığı, Antep bulguru Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescili için sıra bekliyor.